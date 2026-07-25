Bukan Sunscreen, Ini Cara Aman Melindungi Kulit Bayi dari Paparan Sinar Matahari

JAKARTA - Seorang ibu tentunya ingin melindungi kulit si kecil dari sengatan sinar matahari saat beraktivitas di luar rumah. Banyak orang tua refleks mengoleskan sunscreen ke kulit anak. Tunggu dulu, Moms!

Jika si kecil masih berusia di bawah 6 bulan, tindakan ini justru bisa berbahaya bagi kesehatan kulit dan organ tubuhnya. Bayi di bawah usia 6 bulan memang memiliki kondisi kulit yang masih sangat rapuh dan berbeda dengan kulit anak yang lebih besar atau orang dewasa.

Yuk, simak alasan medisnya dan cara aman melindungi kulit bayi berikut ini!

1. Kulit Bayi Masih Sangat Tipis

Lapisan pelindung luar pada kulit bayi (stratum korneum) belum berkembang dengan sempurna. Karena sangat tipis, kulit mereka jauh lebih sensitif dan rentan mengalami ruam, iritasi, hingga reaksi alergi terhadap bahan-bahan aktif yang ada di dalam sunscreen.

2. Risiko Penyerapan Bahan Kimia yang Lebih Tinggi

Bayi memiliki rasio luas permukaan kulit terhadap berat badan yang lebih besar dibandingkan orang dewasa. Artinya, jika seluruh tubuh bayi diolesi sunscreen, bahan-bahan kimia yang ada di dalamnya akan lebih mudah dan lebih banyak terserap ke dalam aliran darah. Mengingat ginjal dan organ tubuh bayi masih berkembang, tubuh mereka belum siap untuk memecah dan memproses bahan-bahan tersebut.

3. Pengaturan Suhu Tubuh Belum Optimal