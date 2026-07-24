Saat membeli sunscreen, pastikan kamu mengecek 3 hal ini di labelnya:
Punya SPF 30 atau lebih.
Berlabel broad-spectrum atau melindungi dari dua jenis sinar matahari sekaligus: UVA dan UVB).
Tahan air atau water-resistant, sehingga bisa melindungi anak saat bermain air atau berkeringat selama 40–80 menit.
Tipe Sunscreen: Mineral vs Kimia
Secara umum, ada dua kategori sunscreen:
Sunscreen Mineral (Fisik): Bekerja melindungi kulit untuk menghalau sinar matahari. Biasanya mengandung zinc (zink) atau titanium. Kekurangannya, agak susah diratakan dan suka meninggalkan bekas putih (white cast). Tapi kelebihannya, produk ini langsung bekerja begitu dioleskan. Sayangnya, tipe ini lebih gampang luntur kena air atau keringat.
Sunscreen Kimia (Organik): Bekerja seperti spons yang menyerap sinar matahari, mengubahnya jadi panas, lalu melepaskannya dari kulit. Karena meresap, tipe ini tidak meninggalkan bekas putih dan tidak gampang luntur. Tapi, butuh waktu sekitar 15–30 menit agar kandungannya mulai bekerja.