Jaga Kesehatan Kulit si Kecil, Moms Wajib Tahu Cara Pilih Sunscreen yang Tepat

Ilustrasi cara memilih sunscreen untuk anak. (Foto: dok Magnific)

JAKARTA - Sebagai ibu, tentu ingin memberikan yang terbaik untuk buah hati, termasuk merawat kulitnya. Salah satu cara adalah dengan sunscreen.

Namun, memilih sunscreen anak membingungkan, apalagi kalau kamu adalah new mom. Tapi yang paling penting diperhatikan adalah seberapa baik produk tersebut bisa melindungi kulit dari sinar UV.

Melansir Kids Health, yuk simak cara memilih sunscreen yang tepat untuk si kecil.

Cara Memilih Sunscreen yang Tepat

Saat membeli sunscreen, pastikan kamu mengecek 3 hal ini di labelnya:

Punya SPF 30 atau lebih.

Berlabel broad-spectrum atau melindungi dari dua jenis sinar matahari sekaligus: UVA dan UVB).

Tahan air atau water-resistant, sehingga bisa melindungi anak saat bermain air atau berkeringat selama 40–80 menit.

Tipe Sunscreen: Mineral vs Kimia

Secara umum, ada dua kategori sunscreen: