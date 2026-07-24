Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Jaga Kesehatan Kulit si Kecil, Moms Wajib Tahu Cara Pilih Sunscreen yang Tepat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |22:00 WIB
Jaga Kesehatan Kulit si Kecil, Moms Wajib Tahu Cara Pilih Sunscreen yang Tepat
Ilustrasi cara memilih sunscreen untuk anak. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai ibu, tentu ingin memberikan yang terbaik untuk buah hati, termasuk merawat kulitnya. Salah satu cara adalah dengan sunscreen. 

Namun, memilih sunscreen anak membingungkan, apalagi kalau kamu adalah new mom. Tapi yang paling penting diperhatikan adalah seberapa baik produk tersebut bisa melindungi kulit dari sinar UV.

Melansir Kids Health, yuk simak cara memilih sunscreen yang tepat untuk si kecil.

Cara Memilih Sunscreen yang Tepat

Saat membeli sunscreen, pastikan kamu mengecek 3 hal ini di labelnya:

  • Punya SPF 30 atau lebih.
  • Berlabel broad-spectrum atau melindungi dari dua jenis sinar matahari sekaligus: UVA dan UVB).
  • Tahan air atau water-resistant, sehingga bisa melindungi anak saat bermain air atau berkeringat selama 40–80 menit.

Tipe Sunscreen: Mineral vs Kimia

Secara umum, ada dua kategori sunscreen:

  • Sunscreen Mineral (Fisik): Bekerja melindungi kulit untuk menghalau sinar matahari. Biasanya mengandung zinc (zink) atau titanium. Kekurangannya, agak susah diratakan dan suka meninggalkan bekas putih (white cast). Tapi kelebihannya, produk ini langsung bekerja begitu dioleskan. Sayangnya, tipe ini lebih gampang luntur kena air atau keringat.
  • Sunscreen Kimia (Organik): Bekerja seperti spons yang menyerap sinar matahari, mengubahnya jadi panas, lalu melepaskannya dari kulit. Karena meresap, tipe ini tidak meninggalkan bekas putih dan tidak gampang luntur. Tapi, butuh waktu sekitar 15–30 menit agar kandungannya mulai bekerja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/340/3226798//c_collagen_sido_muncul-54ZN_large.jpg
14-Day Collagen Challenge Bersama C+Collagen dari Sido Muncul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/611/3226148//sunscreen-WjTr_large.jpg
5 Alasan Pakai Sunscreen Meski di Dalam Ruangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/611/3224075//sunscreen_ramah_lingkungan_atau_terumbu_karang-0W31_large.jpg
Rekomendasi Sunscreen Ramah Lingkungan, Melindungi Wajah dan Kelestarian Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/611/3223889//ilustrasi_hybrid_makeup-pXnR_large.jpg
6 Produk Hybrid Makeup yang Wajib Kamu Coba, Praktis Nggak Makan Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/611/3223864//sunscreen_ramah_lingkungan-ySUb_large.jpg
Punya Hobi Diving dan Snorkeling? Saatnya Beralih ke Sunscreen Ramah Lingkungan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/611/3220856//sunscreen-M5x0_large.jpg
4 Sunscreen Spray yang Cocok Buat Touch Up Anti Ribet
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement