Deretan WAGs Timnas Indonesia vs Singapura Jelang Berhadapan di Piala AFF 2026, Siapa Paling Curi Perhatian?

ATMOSFER jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Singapura di ajang Piala AFF 2026 semakin memanas. Tidak hanya persaingan di atas lapangan yang menjadi sorotan, perhatian publik juga tertuju pada deretan WAGs (Wives and Girlfriends) para pemain dari kedua tim yang turut mencuri perhatian di media sosial.

Fenomena WAGs telah menjadi bagian dari dunia sepakbola modern. Kehadiran mereka di tribun penonton maupun aktivitas di media sosial kerap menarik minat penggemar. Dukungan yang diberikan kepada pasangan masing-masing pun menjadi warna tersendiri di setiap turnamen bergengsi.

Tak ayal, menarik mengulik para WAGs kedua tim jelang laga krusial nanti malam. Dukungan penuh istri atau kekasih dari para pemain tentu akan menambah semangat bertanding di laga krusial hidup mati malam nanti. Diketahui, Timnas Indonesia wajib menang saat tantang Singapura di Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura, pada Jumat (7/8/2026) pukul 20.00 WIB.

1. Destiara Sari

Dimulai dari Timnas Indonesia, ada istri kiper andalan di Piala AFF 2026, Nadeo Argawinata, yakni Destiara Sari. Destiara kerap mencuri perhatian publik berkat penampilannya yang anggun dan sederhana.

Meski tidak terlalu sering tampil di hadapan media, Destiara dikenal aktif memberikan dukungan kepada sang suami, baik melalui media sosial maupun saat Nadeo memperkuat klub dan Timnas Indonesia. Keharmonisan rumah tangga keduanya juga sering mendapat respons positif dari para penggemar sepak bola Tanah Air.

2. Ulyana Klok

Kemudian, ada Ulyana Klok. Dia merupakan istri dari gelandang Timnas Indonesia, Marc Klok. Ulyana dikenal sebagai sosok yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap perjalanan karier sang suami, baik saat membela klub maupun Timnas Indonesia.

Ulyana beberapa kali terlihat hadir di stadion untuk menyaksikan langsung pertandingan Marc Klok. Dia juga kerap membagikan momen kebersamaan keluarga melalui media sosial, sehingga mendapat perhatian dari para penggemar sepak bola Indonesia.