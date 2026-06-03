Profil dan Potret Cantik Aislinn Konig, Istri Bintang Timnas Indonesia Sandy Walsh yang Baru Umumkan Kehamilan Lewat Video Lucu

PROFIL dan potret cantik Aislinn Konig menarik diulas. Sebab, istri bintang Timnas Indonesia, Sandy Walsh, ini baru saja umumkan kehamilannya.

Menariknya, kehamilan Aislinn Konig diumumkan lewat video lucu bersama Sandy Walsh. Kebahagiaan pun terpancar di wajah pasangan ini.

1. Umumkan Kehamilan

Ya, kabar bahagia datang dari pasangan Sandy Walsh dan sang istri, Aislinn Konig. Keduanya baru saja mengumumkan kehamilan pertama mereka melalui sebuah video lucu di media sosial yang langsung mencuri perhatian publik.

Video yang diunggah di akun Instagram keduanya itu diawali dengan Aislinn yang baru saja melakukan tes kehamilan. Sandy Walsh pun memejamkan mata menunggu hasilnya dibuka oleh sang istri.

Setelah hasilnya positif, Sandy dan Aislinn Konig pun tampak kaget. Momen lucu terjadi saat Sandy yang tengah berdiri merebut alat tes tersebut dan tampak terkejut mempertanyakan kebenaran hasilnya. Aislinn yang ikut menghampiri dan berdiri terlihat sudah memiliki perut yang membuncit, tanda bahwa umur kehamilannya sudah memasuki usia beberapa bulan.

Publik pun tertawa melihat ulah Sandy dan Aislinn Konig yang berakting seakan baru saja mengetahui soal kehamilan itu. Sandy pun mengaku memiliki ide unik dalam mengumumkan kehamilan sang istri ini dari rekannya.

“Terlalu besar untuk disembunyikan lagi. Terima kasih kepada @hollykfischer_ atas ide serunya,” tulis Sandy Walsh dalam caption di Instagram.

Sandy Walsh sendiri diketahui sudah meminang Aislinn pada 15 Agustus 2024. Pesta pernikahan digelar di Spanyol.