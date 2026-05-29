Profil dan Potret Cantik Luna Bijl, Supermodel yang Resmi Dilamar Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes

PROFIL Luna Bijl menarik diulas. Sebab, supermodel ini tengah jadi sorotan publik Indonesia setelah resmi dilamar sang kekasih yang merupakan kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes.

Tentunya, kabar bahagia ini jadi penyemangat Maarten Paes juga jelang membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026 ini. Akankah Luna Bijl akan turut hadir menyaksikan laga di Tanah Air?

1. Profil Luna Bijl

Luna Bijl merupakan model asal Belanda. Dia dikenal di dunia fashion internasional dan kerap mendukung sang kekasih saat membela Timnas Indonesia.

Lahir di Belanda pada 4 Februari 1998, Luna memulai karier modeling sejak usia remaja. Dia sukses menembus panggung fashion dunia.

Namanya melejit setelah tampil eksklusif untuk brand mewah seperti Louis Vuitton, Chanel, Dior, hingga Prada. Luna juga pernah masuk nominasi “Model of the Year” dan disebut sebagai salah satu model top dunia.

Selain aktif di runway internasional, Luna juga dikenal memiliki gaya kasual yang fashionable dan effortless. Penampilannya sering menjadi inspirasi fashion, mulai dari street style hingga outfit monokrom chic yang simpel namun elegan.