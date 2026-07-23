Srikandi Indonesia Ukir Sejarah, Timnas Putri Indonesia Raih Gelar Juara di AFF Womens Cup 2026

KIPRAH membanggakan diukir para srikandi Indonesia lewat kiprah manis di AFF Womens Cup 2026. Timnas Putri Indonesia berhasil merebut gelar juara.

Kepastian itu didapat usai Timnas Putri Indonesia kalahkan Timnas Putri Laos di babak final. Laga yang berlangsung di Stadion UiTM, Shah Alam, Malaysia, Rabu 22 Juli 2026 malam WIB itu dimenangkan Garuda Pertiwi dengan skor telak 5-0.

Di balik kesuksesan ini, ada sejumlah fakta menarik soal kiprah para Srikandi Indonesia. Sosok pemain-pemain berpengalaman sukses membawa Indonesia berjaya.

1. 5 Pemain Naturalisasi Cetak Gol do Final

Lima gol Indonesia dicetak oleh lima pemain berbeda, menunjukkan kedalaman skuad asuhan Satoru Mochizuki. Salah satunya dicetak oleh Sydney Sari Hopper. Dia membuka keunggulan Indonesia pada menit ke-33 sekaligus memecah kebuntuan setelah Garuda Pertiwi mendominasi sejak awal laga.

Sydney merupakan penyerang berdarah Indonesia-Amerika Serikat. Dia salah satu pemain diaspora yang memperkuat lini depan Timnas Putri. Kemudian, ada Isabelle Nottet yang menggandakan keunggulan Indonesia di awal babak kedua melalui tembakan jarak jauh yang gagal diantisipasi kiper Laos. Gelandang berdarah Belanda-Indonesia itu dikenal memiliki visi bermain, distribusi bola yang matang, serta kemampuan mengatur tempo permainan.

Tak hanya mencetak gol, Isabelle juga menyumbang assist untuk gol ketiga Indonesia yang dicetak Estella Loupatty. Ya, Estella Loupatty kembali mencuri perhatian setelah mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-56. Penyerang muda berdarah Maluku tersebut dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan menusuk dari sisi sayap.

Lalu, ada Felicia de Zeeuw. Dia ikut menyumbang gol pada menit ke-68 melalui penyelesaian akhir yang tenang di dalam kotak penalti. Gelandang kreatif berdarah Belanda-Indonesia ini dikenal memiliki kemampuan mengontrol permainan, akurasi umpan, serta visi menyerang yang baik.

Terakhir, ada Emily Nahon yang menutup pesta gol Indonesia lewat gol kelima pada menit ke-84. Pemain yang beroperasi di lini belakang ini tampil solid sepanjang laga, baik saat bertahan maupun membantu serangan.