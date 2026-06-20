Ngeri! Wanita 52 Tahun Kena Kanker Kulit Karena Sering Menicure

JAKARTA - Perawatan kuku dengan cat gel dan lampu UV memang menjadi tren kecantikan yang digemari banyak wanita. Namun, sebuah laporan medis mengungkap kasus mengejutkan seorang wanita berusia 52 tahun didiagnosis mengalami kanker kulit di punggung tangan setelah bertahun-tahun rutin melakukan manicure menggunakan lampu ultraviolet (UV).

Kasus ini dipublikasikan dalam jurnal ilmiah National Library of Medicine oleh peneliti Madison C. Ratycz, Joyce A. Lender, dan Lorie D. Gottwald. Laporan tersebut menyoroti potensi risiko paparan sinar UV jangka panjang dari lampu pengering kuku yang umum digunakan di salon kecantikan.

Pasien yang merupakan wanita berkulit terang itu datang ke dokter kulit setelah mengalami kemunculan banyak bercak kasar dan kemerahan pada kedua punggung tangannya selama sekitar satu tahun. Sebelumnya, ia sempat menjalani terapi pembekuan (cryotherapy), tetapi keluhannya tidak membaik.

Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dokter menemukan lebih dari 25 lesi prakanker kulit atau keratosis aktinik (actinic keratosis) pada kedua tangannya. Hasil biopsi juga menunjukkan adanya dua kasus karsinoma sel skuamosa in situ, yakni salah satu bentuk awal kanker kulit.

Yang menarik perhatian para dokter adalah lokasi kelainan tersebut hanya ditemukan pada punggung tangan. Sementara pemeriksaan kulit di bagian tubuh lain tidak menunjukkan adanya kanker maupun lesi prakanker.

Setelah dilakukan penelusuran riwayat kesehatan, pasien mengaku rutin melakukan manicure menggunakan lampu UV setiap tiga minggu sekali selama 18 tahun. Selain itu, ia juga memiliki kebiasaan menggunakan tanning bed atau alat penggelap kulit buatan setiap minggu selama periode yang sama sebelum berhenti dua tahun sebelumnya.

Dampak Sinar UV ke Kulit

Menurut para peneliti, mereka tidak dapat menyimpulkan secara pasti bahwa lampu kuku UV menjadi penyebab langsung kanker kulit yang dialami pasien. Namun, pola kelainan yang hanya muncul di area tangan menimbulkan dugaan bahwa paparan sinar UVA dari lampu manicure turut berkontribusi terhadap kerusakan kulit yang terjadi.