Apakah Kanker Anak Bisa Menular?

JAKARTA - Masih banyak anggapan yang keliru mengenai kanker pada anak. Salah satu mitos yang cukup sering muncul adalah anggapan bahwa kanker dapat menular dari satu orang ke orang lain. Padahal, secara medis, hal tersebut tidak benar.

Apakah kanker pada anak dapat menular?

Melansir laman Kemenkes, kanker, termasuk kanker yang terjadi pada anak, bukanlah penyakit menular. Penyakit ini tidak dapat berpindah dari satu individu ke individu lain melalui kontak fisik, udara, makanan, minuman, maupun cairan tubuh.

Kanker terjadi ketika sel-sel dalam tubuh tumbuh secara tidak normal dan berkembang tanpa kendali. Kondisi tersebut merupakan proses biologis yang terjadi di dalam tubuh penderita, sehingga tidak dapat "ditularkan" kepada orang lain seperti penyakit infeksi.

Karena itu, anak yang menderita kanker tetap dapat berinteraksi dengan keluarga, teman, maupun lingkungan sekitarnya tanpa risiko menularkan penyakit tersebut.

Apakah kanker pada anak bisa dicegah?

Hingga saat ini, penyebab pasti sebagian besar kasus kanker pada anak belum diketahui secara jelas. Berbeda dengan kanker pada orang dewasa yang sering dikaitkan dengan faktor gaya hidup, seperti kebiasaan merokok, pola makan tidak sehat, atau paparan zat berbahaya, kanker pada anak umumnya tidak berhubungan dengan faktor-faktor tersebut.