Penyintas Kanker, Aldi Taher Beri Semangat ke Teman Seperjuangan: Penyakit Itu Rahmat

JAKARTA - Aktor Aldi Taher menunjukkan sisi emosionalnya terhadap para penderita kanker. Hal ini pun menjadi sisi lain di balik tingkah lakunya yang sering mengundang tawa.

Sebagai seorang penyintas, Aldi memberikan pesan menyentuh bagi mereka yang masih berjuang untuk sembuh.

Ia meyakini bahwa penyakit yang diberikan Tuhan bukanlah sebuah beban, melainkan rahmat.

"Saya sebagai pasien kanker, penyintas kanker ya pernah dikemo. Manusia yang dikasih sakit itu adalah manusia yang disayang Allah, pilihan Allah. Penyakit itu adalah rahmat," ungkap Aldi Taher di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat belum lama ini.

Dalam kesempatan tersebut, Aldi juga sempat mengenang semangat mendiang Vidi Aldiano yang juga berjuang melawan kanker.

Ia menyebut kesembuhannya tak lepas dari dorongan semangat dari sang penyanyi.

"Ini semangatnya almarhum Vidi Aldiano yang saya lanjutkan. Vidi langsung nyamperin saya, 'Aldi pokoknya Aldi harus semangat terus, berkarya terus, menghibur terus'," tutur Aldi.