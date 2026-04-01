Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Penyintas Kanker, Aldi Taher Beri Semangat ke Teman Seperjuangan: Penyakit Itu Rahmat

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |18:41 WIB
Penyintas Kanker, Aldi Taher Beri Semangat ke Teman Seperjuangan: Penyakit Itu Rahmat
Penyintas Kanker, Aldi Taher Beri Semangat ke Teman Seperjuangan: Penyakit Itu Rahmat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Aldi Taher menunjukkan sisi emosionalnya terhadap para penderita kanker. Hal ini pun menjadi sisi lain di balik tingkah lakunya yang sering mengundang tawa.

Sebagai seorang penyintas, Aldi memberikan pesan menyentuh bagi mereka yang masih berjuang untuk sembuh.

Ia meyakini bahwa penyakit yang diberikan Tuhan bukanlah sebuah beban, melainkan rahmat.

"Saya sebagai pasien kanker, penyintas kanker ya pernah dikemo. Manusia yang dikasih sakit itu adalah manusia yang disayang Allah, pilihan Allah. Penyakit itu adalah rahmat," ungkap Aldi Taher di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat belum lama ini.

Dalam kesempatan tersebut, Aldi juga sempat mengenang semangat mendiang Vidi Aldiano yang juga berjuang melawan kanker.

Ia menyebut kesembuhannya tak lepas dari dorongan semangat dari sang penyanyi.

"Ini semangatnya almarhum Vidi Aldiano yang saya lanjutkan. Vidi langsung nyamperin saya, 'Aldi pokoknya Aldi harus semangat terus, berkarya terus, menghibur terus'," tutur Aldi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement