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Mengenal Tren Hybrid Makeup, Solusi Tampil Cantik Sambil Merawat Kulit

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |15:03 WIB
Mengenal Tren Hybrid Makeup, Solusi Tampil Cantik Sambil Merawat Kulit
Ilustrasi hybrid makeup. (Foto: dok Freepik/pikisuperstar)
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JAKARTA - Punya wajah cantik sekaligus kulit yang terawat tentu saja jadi idaman setiap perempuan. Namun, untuk mewujudkan itu, biasanya kamu perlu memakan waktu yang lama sampai akhirnya siap untuk pergi beraktivitas.

Memakai skincare yang berlapis dan menyempurnakannya dengan makeup, kadang waktu yang terbatas membuat perempuan terpaksa melewatkan beberapa tahapan penting. Nah, buat kamu menyukai hal yang praktis, tren hybrid makeup hadir sebagai penyelamat.

Yuk, sama-sama mengenal hybrid makeup dan alasan kenapa kamu harus mecobanya.

Apa Itu Hybrid Makeup?

Sederhananya, hybrid makeup adalah perpaduan cerdas antara produk kosmetik atau makeup dan skincare (perawatan kulit). Artinya, saat kamu merias wajah agar tampak segar, produk tersebut juga diam-diam bekerja menutrisi dan melindungi kulitmu.

Biasanya, produk jenis ini sudah diformulasikan dengan berbagai bahan aktif yang umum ditemukan dalam skincare, seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Centella Asiatica untuk menenangkan kulit, hingga tambahan SPF untuk perlindungan dari sinar UV matahari.

Mengapa Tren Ini Sangat Diminati?

Ada beberapa alasan mengapa konsep hybrid makeup digandrungi banyak orang, khususnya di Indonesia:

  • Sangat Praktis: kamu bisa memangkas waktu saat bersiap-siap pergi. Satu produk bisa memberikan dua hingga tiga manfaat sekaligus.
  • Lebih Ramah di Kulit: Formulanya cenderung lebih ringan dibandingkan makeup konvensional. Risiko pori-pori tersumbat atau jerawat akibat penggunaan riasan harian pun bisa diminimalisasi.
  • Hasil yang Natural: Produk hybrid sangat mendukung tampilan no-makeup makeup look. Kulit akan terlihat seperti "kulit asli yang sehat".

Dengan hybrid makeup, tampil cantik maksimal dan memiliki kulit yang sehat bukanlah dua hal yang harus dipilih salah satu. Kamu bisa mendapatkan keduanya dalam satu usapan praktis. So, tertarik untuk beralih ke produk hybrid untuk rutinitas harianmu?

(Agustina Wulandari )

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