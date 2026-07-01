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Mengenal Peptida, Jagoan yang Ampuh Hilangkan Kantung Mata

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |20:00 WIB
Mengenal Peptida, Jagoan yang Ampuh Hilangkan Kantung Mata
Ilustrasi memakai serum mata dengan kandungan peptida. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Kantung mata yang menebal memang mengganggu penampilan. Area bawah mata ini memang sangat rentan kendur dan menggelap. Namun, tenang saja, saat ini ada satu kandungan perawatan kulit yang sedang menjadi primadona di kalangan ahli kecantikan, yaitu peptida (peptides). 

Yuk, bahas mengapa kandungan ini bisa menjadi penyelamat untuk kulit bawah matamu!

Apa Itu Peptida?

Secara sederhana, peptida adalah rantai pendek asam amino yang bertugas menyusun protein penting di dalam kulit, seperti kolagen dan elastin. Kamu bisa membayangkan peptida memberikan instruksi kepada sel-sel kulit untuk terus memproduksi kolagen. Saat produksi kolagen meningkat, kulit akan menjadi lebih kencang, kenyal, dan tampak sehat.

Mengapa Sangat Bagus untuk Kantung Mata?

Kulit di area bawah mata itu jauh lebih tipis dibandingkan area wajah lainnya. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, produksi kolagen alami kita akan menurun. Dampaknya? Kulit menjadi kendur, pembuluh darah lebih terlihat, dan kantung mata pun mulai bermunculan.

Di sinilah peptida beraksi! Dengan mengoleskan krim atau serum mata yang mengandung peptida, kamu seolah memberikan sinyal ke kulit untuk kembali menebal dan mengencang. Kulit bawah mata yang lebih tebal dan elastis akan secara otomatis membuat kantung mata tampak mengempis dan garis-garis halus memudar.

Cara Memaksimalkan Penggunaannya

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