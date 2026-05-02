Usia Hampir 30 Tahun? Ini Cara Cerdas Merawat Kulit agar Tetap Sehat

JELANG usia 30 tahun, kulit wajah akan mulai mengalami penurunan produksi kolagen secara alami. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya elastisitas kulit serta munculnya tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan kulit yang tampak lebih kusam.

Untuk itu, perawatan kulit yang tepat dan berbasis kebutuhan menjadi semakin penting. Hal ini menjaga tampilan kulit tetap optimal.

Menurut American Academy of Dermatology (AAD), menjaga elastisitas kulit dapat dilakukan melalui kombinasi perawatan kulit dari luar, mengatur pola hidup sehat, dan perlindungan terhadap paparan sinar UV.

Penggunaan skincare dengan kandungan kolagen, peptida, dan hidrator seperti hyaluronic acid dapat membantu menjaga kekenyalan kulit. Kandungan tersebut juga dapat ditemukan dalam masker wajah yang kerap digunakan para wanita.

Memenuhi kebutuhan nutrisi kulit dari dalam hingga menggunakan masker yang teruji klinis bisa membantu menginvestasikan hasil kulit yang sehat saat menginjak usia 30-an.