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Susu Kedelai Sehat, Tapi Kebiasaan Ini Bisa Bikin Jadi Pemicu Kanker

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |14:00 WIB
Susu Kedelai Sehat, Tapi Kebiasaan Ini Bisa Bikin Jadi Pemicu Kanker
Ilustrasi susu kedelai panas. (Foto: dok Magnific/jcomp)
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JAKARTA - Susu kedelai selama ini dikenal sebagai minuman yang menyehatkan. Tapi, sebuah kebiasaan buruk bisa mengubahnya jadi berbahaya.

Dikutip dari The Standard, seorang wanita berusia 50 tahun tidak merokok dan tidak minum alkohol, yang rutin minum susu kedelai setiap hari untuk asupan proteinnya, harus mencari bantuan medis karena kesulitan menelan. 

Setelah diperiksa, ia didiagnosis mengidap kanker kerongkongan (esofagus). Usut punya usut, ada satu kebiasaan fatal sebelum meminumnya yang membuat minuman sehat itu berubah jadi zat karsinogenik (pemicu kanker).

Kebiasaan Apa yang Bikin Minuman Sehat Jadi Berbahaya?

Dokter Telinga Hidung Tenggorokan (THT) dr. Ng Chiu-fan menceritakan kasus ini dalam sebuah program kesehatan. Pasien wanita ini sebenarnya sangat peduli dengan kesehatannya. 

Tapi, dokter menemukan bahwa di kantor, wanita ini punya kebiasaan memanaskan susu kedelainya di dalam microwave sampai tiga kali berturut-turut hingga "sangat panas dan berbuih" sebelum meminumnya.

Selain itu, ia juga pantang memesan mi kuah untuk dibungkus. Ia lebih suka makan mi kuah langsung di restoran saat kondisinya masih mengepul panas.

Menurut dr. Ng, meski wanita tersebut menghindari rokok dan alkohol, kebiasaannya mengonsumsi susu kedelai dan sup dalam keadaan sangat panas secara terus-menerus telah merusak dan mengiritasi selaput lendir di area laring dan kerongkongannya. Seiring waktu, kebiasaan ini bikin risiko kankernya melonjak tajam.

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