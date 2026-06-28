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Air Fryer Bisa Menyebabkan Kanker? Ini Faktanya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |13:05 WIB
Air Fryer Bisa Menyebabkan Kanker? Ini Faktanya!
Ilustrasi air fryer. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Kamu sangat menyukai ayam goreng dan kentang goreng yang renyah, tetapi khawatir dengan kesehatan jantung? Mungkin kamu sedang mempertimbangkan untuk menambahkan air fryer ke deretan alat dapurmu. Pertanyaannya, apakah memasak menggunakan air fryer benar-benar sehat?

Menurut ahli gizi dari Cleveland Clinic, Julia Zumpano, RD, LD, air fryer memang merupakan pilihan yang lebih sehat karena pada dasarnya alat ini meniadakan kebutuhan akan tambahan minyak.

Bagaimana Cara Kerja Air Fryer?

Meskipun namanya mengandung kata fry (menggoreng), alat ini secara teknis tidak menggoreng makanan. Air fryer lebih seperti oven konveksi mini.

Alat ini menggunakan kipas untuk meniupkan udara panas di sekitar keranjang yang berisi makanan. Hasilnya? Kentang, sayuran, dan makanan lainnya bisa matang dengan cepat, renyah di luar, tetapi tetap lembut dan lembap di dalam.

Walaupun teksturnya mungkin tak 100 persen sama dengan kentang yang digoreng dalam rendaman minyak panas, metode ini jauh lebih mendekati hasil renyah tersebut dibandingkan jika kamu memanggang atau mengukusnya.

Manfaat Air Fryer untuk Kesehatan

Jika kamu berencana untuk mencoba alat ini, ada beberapa manfaat kesehatan yang bisa kamu dapatkan:

Lebih Sehat daripada Menggoreng dengan Minyak

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