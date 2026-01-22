Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Susu Kedelai vs Susu Almond, Mana yang Lebih Sehat?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |10:05 WIB
Susu Kedelai vs Susu Almond, Mana yang Lebih Sehat?
Susu Kedelai vs Susu Almond, Mana yang Lebih Sehat? (Foto: Freepik)
JAKARTA - Susu nabati saat ini banyak diminati karena menjadi alternatif pengganti susu sapi. Dua jenis yang paling sering dikonsumsi adalah susu kedelai dan susu almond.

Namun, manakah yang sebenarnya lebih sehat di antara keduanya? Pilihan tersebut pada dasarnya bergantung pada kebutuhan masing-masing, apakah mencari kandungan protein tinggi, rendah kalori, vitamin tertentu, atau tujuan diet khusus.

Kandungan Nutrisi Utama

Susu Kedelai
Susu kedelai lebih kaya protein dibandingkan susu nabati lainnya, yakni sekitar 7–9 gram protein per sajian. Selain itu, susu kedelai mengandung lemak tak jenuh yang sehat dan rendah lemak jenuh.

Secara alami, susu kedelai mengandung beberapa vitamin dan mineral, serta sering difortifikasi dengan vitamin D, vitamin B12, dan kalsium.

Susu Almond
Susu almond tergolong rendah kalori dan rendah protein, biasanya kurang dari 1 gram protein per sajian. Kandungan lemaknya juga lebih sedikit dibandingkan susu kedelai.

Telusuri berita women lainnya
