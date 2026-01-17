Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ahli Ingatkan Susu UHT Dominan Air Gizinya Tidak Optimal

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |19:33 WIB
Ahli Ingatkan Susu UHT Dominan Air Gizinya Tidak Optimal
Ahli Ingatkan Susu UHT Dominan Air Gizinya Tidak Optimal (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Perbincangan mengenai kualitas susu UHT untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai diperbincangkan di media sosial X. Sorotan muncul setelah beredarnya informasi bahwa salah satu produk susu yang digunakan memiliki komposisi hingga 86 persen air dan hanya sekitar satu persen kandungan susu. Temuan ini memicu pertanyaan publik terkait kelayakan produk tersebut disebut sebagai susu, serta manfaat gizinya bagi anak-anak usia sekolah.

Ahli gizi sekaligus Founder Gizi Nusantara, Esti Nurwanti, menyatakan bahwa produk tersebut kemungkinan telah melalui proses perizinan dan pengawasan regulator. Namun demikian, dari sisi gizi, kandungannya tidak bisa disamakan dengan susu cair pada umumnya.

“Secara regulasi, produk dengan kandungan air dominan dan bahan susu yang sangat kecil memang bisa saja dinyatakan legal. Namun dari sisi gizi, jelas tidak setara dengan susu cair murni,” ujar Esti.

Menurut Esti, rendahnya kandungan susu secara otomatis berdampak pada minimnya asupan protein, kalsium, serta mikronutrien alami, kecuali jika produk tersebut difortifikasi. Padahal, anak usia sekolah memerlukan asupan gizi tinggi untuk mendukung pertumbuhan tulang dan perkembangan massa otot.

“Jika tujuan pemberian susu dalam program MBG adalah menunjang pertumbuhan anak, maka produk dengan kandungan susu yang sangat kecil tentu tidak memberikan manfaat optimal,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ahli Gizi Gizi Susu UHT Susu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/298/3196792/susu-LKcX_large.jpg
Susu Kedelai vs Susu Almond, Mana yang Lebih Sehat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/298/3149544/susu-61jU_large.jpg
Manfaat Rutin Minum Susu bagi Anak, Terhindar dari Anemia dan Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/298/3031528/minum_susu-jCOm_large.jpg
Konsumsi Susu Bisa Memperburuk Asam Urat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/298/3014888/cek-manfaat-kolagen-dalam-susu-yang-jarang-diketahui-u9BLfUX4kF.jpg
Cek Manfaat Kolagen dalam Susu yang Jarang Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/298/3010691/terlalu-banyak-minum-susu-kedelai-bisa-picu-anak-laki-laki-jadi-feminin-0ay1P4MfMP.jpg
Terlalu Banyak Minum Susu Kedelai Bisa Picu Anak Laki-laki Jadi Feminin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/298/2856992/cara-mudah-membuat-oatmilk-di-rumah-gak-pakai-ribet-GyjX3Vd2rO.jpg
Cara Mudah Membuat Oatmilk di Rumah, Gak Pakai Ribet!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement