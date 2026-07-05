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Keseruan Aldi Taher Bagi-Bagi Soulyu di JakartaXBeauty

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |08:05 WIB
Keseruan Aldi Taher Bagi-Bagi Soulyu di JakartaXBeauty
Keseruan Aldi Taher Bagi-Bagi Soulyu di JakartaXBeauty (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Suasana hari ketiga JakartaXBeauty 2026 di JICC Senayan semakin semarak dengan kehadiran Aldi Taher. Artis sekaligus penyanyi itu sukses menghibur pengunjung lewat aksi panggungnya yang penuh energi, diselingi pembagian goodie bag dan interaksi langsung dengan para penggemar di booth Soulyu Beauty.

Aldi membuka penampilannya dengan membawakan lagu Stand By Me dari Oasis. Sebelum bernyanyi, ia lebih dulu menyapa para pengunjung dengan gaya khasnya.

“Assalamualaikum, Jakarta X Beauty! Alfatihah,” ucap Aldi yang langsung disambut tawa dan sorakan penonton.

Suasana semakin meriah saat Aldi melanjutkan penampilannya dengan lagu Bapak Mana. Di sela penampilan, ia juga membagikan goodie bag Soulyu Beauty kepada para pengunjung.

“Ayo kita ke Jakarta X Beauty, kita beli Soulyu. Soulyu untuk kamu!” seru Aldi.

Tak berhenti di situ, Aldi kembali menghibur penonton dengan membawakan lagu Don't Look Back in Anger dari Oasis. Antusiasme pengunjung semakin memuncak saat ia menyanyikan A Sky Full of Stars milik Coldplay, yang membuat penonton ikut bernyanyi bersama.

Aldi Taher

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