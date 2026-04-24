Soulyu Gandeng Distributor dan Konten Kreator, Dorong Pertumbuhan Bersama

JAKARTA - Soulyu memperkuat kolaborasi dengan distributor, key opinion leader (KOL), dan konten kreator melalui acara “Soulyu in Her Light Gathering” yang digelar di Park Hyatt Jakarta, Jumat (24/4/2026). Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar brand kecantikan lokal tersebut sekaligus mendorong pertumbuhan secara berkelanjutan.

CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo, mengatakan kegiatan ini digelar untuk mempererat relasi dengan para mitra sekaligus membuka ruang dialog yang lebih intens.

“Hari ini kami mengadakan gathering untuk para distributor, seller, KOL, dan afiliator yang bekerja sama dengan kami. Supaya bisa saling mengenal lebih baik, berdialog, dan ke depannya bisa bertumbuh bersama Soulyu,” ujar Valencia.

Valencia menilai peran distributor dan KOL sangat krusial dalam memperluas jangkauan pasar, baik secara online maupun offline, mengingat konsumen memiliki preferensi dan segmen yang beragam.

“Perannya sangat besar. Distributor bisa menjangkau seluruh Indonesia secara end-to-end,” ujarnya.