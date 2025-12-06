Donat Butter Baby X Soulyu Padukan 3 Rasa Unik, Dibanderol Rp70 Ribu

JAKARTA - Dunia kecantikan terus bertransformasi dan tak ragu melakukan eksperimen lintas kategori. Salah satu tren yang semakin populer adalah kolaborasi antara brand beauty dan brand kuliner.

Hal itulah yang dilakukan Soulyu Beauty dan Butter Baby melalui peluncuran Lip Glassie, produk lip gloss dengan sembilan pilihan warna cantik.

Lip Glassie hadir terinspirasi dari kilau donat glaze yang berwarna-warni. Head of Business Development and Partnership Butter Baby, Karen Tjahja, menjelaskan bahwa kolaborasi ini membuka ruang baru bagi Butter Baby untuk mengekspresikan kreativitas di luar dunia dessert.

“Dessert itu selalu bikin orang merasa good inside. Ketika kami bisa menggabungkannya dengan sesuatu yang bikin cantik dari luar, itu jadi kombinasi yang sangat powerful,” ujar Karen.

Tak sekadar menampilkan donat glaze biasa, Butter Baby turut menghadirkan donat edisi eksklusif dengan sembilan warna yang mencerminkan shade Lip Glassie. Untuk cita rasa, Butter Baby memilih kombinasi unik: rose, lychee, dan raspberry.