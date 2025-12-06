Soulyu Beauty X Butter Baby Luncurkan Lip Glassie, Ajak Perempuan Lebih Percaya Diri

JAKARTA - Industri kecantikan lokal kembali menghadirkan inovasi menarik lewat kolaborasi unik antara brand beauty Soulyu dan brand dessert populer Butter Baby. Sinergi dua dunia kecantikan dan kuliner ini melahirkan produk spesial bernama Lip Glassie.

Lip Glassie merupakan lip gloss dengan tekstur juicy dan glossy yang terinspirasi dari tampilan donut glaze, memberikan efek kilau segar saat digunakan.

CEO & Founder Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo, menyebut kolaborasi ini berangkat dari visi yang sama antara Soulyu dan Butter Baby: sama-sama playful, fun, youthful, dan dekat dengan perempuan muda Indonesia.

“Soulyu dan Butter Baby itu punya sisi yang sangat relate dengan cewek-cewek. Kami sama-sama membawa hal-hal yang bikin orang senyum dessert dan makeup,” ujar Valencia saat peluncuran produk di Butter Baby Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (6/12/2025).

Valencia menjelaskan, diskusi awal dengan Karen, Head of Business Development and Partnership Butter Baby, langsung menciptakan chemistry kreatif. Keduanya sepakat bahwa dessert dan kecantikan memiliki benang merah yang sama yakni membuat perempuan merasa percaya diri dan bahagia.

“Ini sesuatu yang bisa bikin perempuan, dari yang muda sampai yang berjiwa muda, merasa happy. Itu yang ingin kami rayakan,” lanjut Valen.

Glaze Donat Jadi Inspirasi Utama

Lip Glassie dipilih sebagai produk kolaborasi karena tekstur glossy-nya sangat mirip glaze pada donat. Produk ini hadir dalam sembilan shade cantik, dan masing-masing warna memiliki padanan khusus berupa donat edisi terbatas buatan Butter Baby.