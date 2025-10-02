SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender

JAKARTA - Kecantikan sejati harus didukung oleh lingkungan yang sehat. Soulyu Beauty memahami bahwa kulit yang sehat berawal dari udara yang bersih dan lembap, itulah mengapa kami berkolaborasi dengan Leka, brand peralatan kesehatan udara ternama, dalam program Top Spender spesial. Program ini merupakan bentuk apresiasi kami bagi customer loyal yang ingin memelihara kecantikan dari dalam dan luar. Dengan berpartisipasi, Anda tidak hanya melengkapi koleksi makeup Soulyu, tetapi juga berkesempatan mendapatkan hadiah yang secara signifikan akan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan kulit Anda di rumah.

Keuntungan utama mengikuti program ini adalah kesempatan memenangkan dua hadiah bernilai tinggi dari Leka: Air Purifier untuk memastikan udara Anda bebas polutan dan Humidifier untuk menjaga kelembapan optimal, yang merupakan kunci mencegah kulit kering dan membuat makeup menempel lebih sempurna. Gabungan produk kecantikan Soulyu dan solusi udara sehat Leka ini adalah kombinasi sempurna untuk mendukung rutinitas kecantikan Anda secara holistik. Program ini secara khusus bertujuan untuk mendorong loyalitas pelanggan dan mengintegrasikan nilai kesehatan dalam pengalaman berbelanja kosmetik Anda.

Mekanisme partisipasinya sangat mudah dan terbatas. Program Top Spender Soulyu x Leka ini hanya berlaku di Shopee Official Store Soulyu Beauty sepanjang periode 1 hingga 31 Oktober 2025. Syarat minimal pembelian adalah Rp300.000 dan akan dipilih Top Spender dengan total nilai transaksi tertinggi selama bulan tersebut. Hadiah eksklusif berupa Humidifier dan Air Purifier dari Leka siap menanti mereka yang paling loyal.

Ambil Langkah Sekarang!

Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tingkatkan transaksi Anda dan jadilah Top Spender yang berhak membawa pulang hadiah eksklusif dari Leka!

Segera kunjungi Official Store Soulyu Beauty di Shopee dan borong produk favorit Anda!

(Kurniasih Miftakhul Jannah)