Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias

JAKARTA – Brand Soulyu berkesempatan membuka booth di Binus School Serpong, salah satu sekolah Internasional terkemuka dengan kurikulum Cambridge Enhanced with IB Framework yang selalu menghadirkan acara meriah dengan partisipasi besar dari murid, hingga orang tua.

Sejak pagi, area Binus School Serpong sudah dipenuhi dengan crowd yang penuh energi. Murid - murid tampak antusias berkeliling bersama teman maupun keluarga, sementara para orang tua memanfaatkan momen ini untuk mengeksplor booth International Brands terkemuka yang tersedia, termasuk booth Soulyu.

Chairperson dari Parents Support Group Binus School Serpong, Ms. Sonya E. Nakamatsu mengatakan bahwa International Bazaar menciptakan suasana berbeda dalam sekolah bahwa para murid dapat merasakan pengalaman berbelanja produk Internasional di dalam kawasan seluas 9 hektar diwilayah Binus International School Serpong.

“Sejalan dengan perubahan kurikulum di tahun ini yang mengusung Cambridge Enhanced with IB Framework, kami berusaha memberikan atmosfer berbeda-beda di tiap bazar dengan menghadirkan tema 4 Musim “Four Seasons Bazaar” yang dimulai dengan Autumn Bazaar” sehingga para pengunjung baik siswa, guru, dan orang tua selalu merasakan kemeriahan di setiap musimnya,” paparnya.

Booth Soulyu menjadi salah satu titik yang ramai dikunjungi. Banyak pengunjung yang penasaran, datang untuk melihat lebih dekat, mencoba, dan bertanya langsung seputar produk. Kehangatan interaksi dengan crowd di Binus School Serpong terasa begitu spesial—ramai, penuh rasa ingin tahu, dan tentunya sangat suportif.

Partisipasi Soulyu di event ini bukan hanya tentang memperkenalkan produk, tetapi juga menjadi bagian dari atmosfer positif yang selalu dihadirkan Binus International School Serpong. Crowd yang aktif dan penuh semangat benar-benar membuat acara ini hidup dan menjadi pengalaman berharga bagi Soulyu untuk bisa terhubung langsung dengan komunitas sekolah.

Terima kasih Binus School Serpong atas kesempatan dan sambutan hangatnya, serta kepada seluruh crowd yang sudah hadir dan meramaikan booth Soulyu. Energi positif dari acara ini jadi motivasi Soulyu untuk terus hadir lebih dekat dengan komunitas di kesempatan berikutnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)