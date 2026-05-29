Soulyu Resmi Luncurkan Cloud Hydrating Matte Cushion: SPF 50+ PA++++ dan Cocok untuk Kulit di Iklim Indonesia!

JAKARTA – Soulyu secara resmi telah meluncurkan produk terbaru mereka bernama Cloud Hydrating Matte Cushion dalam gelaran The BFF Festival 2026. Peluncuran dilakukan di Jakarta Convention Center pada Kamis, 28 Mei 2026.

Peluncuran itu ditandai secara simbolis dengan Unboxing PR Package box Soulyu Cloud Hydrating Matte Cushion di booth Soulyu oleh para KOL (key opinion leader) dan beauty influencer.

1. Resmi Luncurkan Cloud Hydrating Matte Cushion

Vice President Marketing & Sales Soulyu, Ni Putu Ayu mengatakan, kehadiran produk baru ini menjadi pelengkap produk Soulyu lainnya. Sebelumnya, Soulyu berhasil mengeluarkan produk concealer, face palette, dan powder foundation.

“Saat ini kita makin ngelengkapin dengan produk cushion kita yang sebelumnya kita sudah punya satu kategori cushion yaitu cushion satin, dan sekarang kita ngeluarin hydrating matte cushion,” kata Ayu saat diwawancarai di booth Soulyu, Kamis 28 Mei 2026.

Ayu menyebut, Soulyu Cloud Hydrating Matte Cushion juga telah dilengkapi dengan kandungan perawatan kulit atau skin care sekaligus SPF 50+ PA++++. Alhasil, produk ini sangat cocok bagi para wanita yang ingin belajar menggunakan make up.

“Produk terbaru kita sendiri sebenarnya kita pengen fungsikan untuk teman-teman yang memang baru banget mau belajar makeup itu bisa ngegunain Soulyu. Kenapa? Karena produk kita sendiri itu sudah ada kandungan skincare-nya. Harusnya, selain teman-teman jadi lebih cantik, wajahnya juga jadi lebih sehat,” tambah dia.