Soulyu Punya Kantor Baru yang Makin Estetik!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |17:40 WIB
Soulyu Punya Kantor Baru yang Makin Estetik!
Soulyu Punya Kantor Baru yang Makin Estetik! (Foto: Okezone)
JAKARTA - Soulyu meresmikan kantor terbarunya yang kini berada di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/2/2026). Peresmian kantor baru Soulyu ini turut menandakan adanya kreasi dan kolaborasi yang lebih besar untuk menggebrak industri kecantikan bagi para wanita.

Peresmian kantor baru Soulyu ini turut dihadiri Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo, dan CEO Soulyu Beauty Valencia Tanoesoedibjo. Valencia mengungkap kantor baru ini menghadirkan ruangan yang lebih besar dan terbuka sehingga bisa membangkitkan semangat para karyawan.

“Yang pastinya kantor baru ini jauh lebih spacious dan jauh lebih terbuka dibanding kantor kita sebelumnya,” ungkap Valencia.

Kantor Soulyu terbaru ini hadir dengan nuansa yang semakin nyaman dan luas. Nuansa ungu yang menjadi warna ciri khas Soulyu juga bisa dirasakan saat memasuki ruangan.

Inovasi Kecantikan

Valencia mengungkap hadirnya kantor baru Soulyu bisa terus menjadi tempat inovasi dan menghadirkan lini kecantikan yang semakin diminati masyarakat.

Telusuri berita women lainnya
