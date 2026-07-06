8 Makanan Andalan agar Rambut, Kulit, dan Kuku Selalu Glowing

JAKARTA - Punya kulit yang mulus, rambut yang berkilau, dan kuku yang kuat pasti jadi impian banyak orang. Biasanya, sebagai perempuan tentu langsung buru-buru membeli berbagai produk perawatan kulit (skincare) atau serum rambut yang harganya lumayan menguras kantong. Padahal, perawatan dari luar saja tidak cukup, lho!

Melansir Healthline, kunci utama kecantikan alami itu sebenarnya berawal dari piring makanmu. Asupan nutrisi yang tepat bisa memberikan keajaiban dari dalam. Yuk, coba tambahkan 8 makanan super ini ke dalam menu harianmu biar rambut, kulit, dan kuku makin sehat!

1. Ikan Berlemak (Salmon dan Makarel)

Ikan-ikan jenis ini adalah primadona kalau urusan kesehatan kulit. Mereka sangat kaya akan asam lemak omega-3 yang ampuh menjaga kulit tetap tebal, kenyal, dan lembap. Kurang omega-3 justru bikin kulit jadi kering. Selain itu, ikan berlemak juga mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin E, dan seng (zinc) yang bagus untuk mencegah peradangan.

2. Alpukat

Siapa sih yang tidak suka alpukat? Buah yang teksturnya lembut ini penuh dengan lemak sehat yang membantu kulit tetap terhidrasi. Alpukat juga merupakan sumber vitamin E yang luar biasa. Vitamin E adalah antioksidan penting yang melindungi kulit dari kerusakan oksidatif akibat paparan sinar matahari dan polusi.

3. Telur

Jangan remehkan lauk sederhana yang satu ini. Telur adalah sumber protein yang sangat baik. Menariknya lagi, telur kaya akan biotin, yaitu vitamin B yang sering banget disebut-sebut sebagai penyelamat rambut rontok dan kuku yang gampang patah. Kekurangan biotin bisa membuat rambut menipis dan kuku rapuh.

4. Ubi Jalar

Ubi jalar mengandung beta-karoten yang sangat tinggi. Di dalam tubuh, beta-karoten ini akan diubah menjadi vitamin A. Nah, vitamin A ini berfungsi seperti tabir surya alami dari dalam tubuh, lho! Ia membantu melindungi sel-sel kulit dari paparan sinar matahari, mencegah kulit kering, dan menunda munculnya kerutan.

5. Paprika Merah dan Kuning

Paprika. (Foto: dok Freepik/lifeforstock)

Kalau kamu mencari vitamin C, jangan cuma memikirkan jeruk. Paprika merah dan kuning adalah salah satu sumber vitamin C terbaik! Vitamin C sangat dibutuhkan tubuh untuk memproduksi kolagen (protein yang membuat kulit kencang dan kuat). Kekurangan vitamin C bisa bikin kulit gampang memar dan kering.

6. Kacang Kenari (Walnut)