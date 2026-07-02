Sering Mendengkur saat Tidur? Hindari 3 Makanan Ini yang Bisa Bikin Ngorok Makin Parah

MENDENGKUR merupakan keluhan yang cukup umum dialami banyak orang. Selain mengganggu kualitas tidur sendiri, suara dengkuran juga dapat mengganggu pasangan atau anggota keluarga.

Penyebab mendengkur beragam. Ada posisi tidur, kelebihan berat badan, hidung tersumbat, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea.

Namun, tahukah kamu, pola makan juga dapat memengaruhi kebiasaan mendengkur? Pada sebagian orang, makanan tertentu dapat memicu reaksi alergi atau intoleransi yang meningkatkan produksi lendir di saluran napas, sehingga aliran udara menjadi lebih terhambat saat tidur.

Dilansir dari Sleep MD, Berikut 3 Makanan yang Berpotensi Memperparah Dengkuran:

1. Produk olahan susu

Susu, keju, yogurt, mentega, dan es krim dapat meningkatkan rasa tidak nyaman pada saluran napas bagi sebagian orang. Utamanya bagi mereka yang memiliki intoleransi laktosa atau alergi terhadap protein susu.

Jika kamu merasa dengkuran memburuk setelah mengonsumsi produk susu, cobalah menghindarinya beberapa jam sebelum tidur. Kamu bisa mengamati juga perubahannya.

2. Makanan tinggi gula

Selanjutnya, ada makanan tinggi gula. Makanan dan minuman dengan kandungan gula tambahan yang tinggi dapat berkontribusi terhadap peradangan dan peningkatan berat badan.

Obesitas sendiri merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya dengkuran dan obstructive sleep apnea. Karena itu, dengan memiliki tubuh ideal, dengkuran bisa lebih dindari.