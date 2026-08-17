JAKARTA - Untuk memulai hari dengan jalan pagi mungkin terasa sulit karena rasa kantuk yang luar biasa. Namun, Mmembiasakan diri untuk jalan pagi dan menjadikannya rutinitas ternyata punya banyak dampak luar biasa buat kesehatan fisik dan mental.
Dilansir dari WebMD, beberapa studi menemukan bahwa jalan cepat (brisk walking) bisa memperpanjang angka harapan hidup. Rutin jalan pagi juga bisa membantumu:
Merasa lebih baik secara keseluruhan.
Menurunkan risiko penyakit jantung, stroke, diabetes, dan beberapa jenis kanker.
Menjernihkan pikiran dan menurunkan tekanan darah.
Meningkatkan energi dan ingatan, serta menurunkan risiko demensia.
Meningkatkan kesehatan mental dan emosional.
Mencegah kenaikan berat badan.
Untuk mendapatkan manfaat maksimal, luangkan waktu setidaknya 150 menit seminggu untuk rutinitas jalan pagimu.