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Anti Mager, Ternyata Ini Manfaat Jalan Pagi untuk Tubuh dan Kesehatan Mental

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |07:05 WIB
Anti Mager, Ternyata Ini Manfaat Jalan Pagi untuk Tubuh dan Kesehatan Mental
Ilustrasi jalan pagi. (Foto: dok Magnific/prostooleh)
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JAKARTA - Untuk memulai hari dengan jalan pagi mungkin terasa sulit karena rasa kantuk yang luar biasa. Namun, Mmembiasakan diri untuk jalan pagi dan menjadikannya rutinitas ternyata punya banyak dampak luar biasa buat kesehatan fisik dan mental.

Dilansir dari WebMD, beberapa studi menemukan bahwa jalan cepat (brisk walking) bisa memperpanjang angka harapan hidup. Rutin jalan pagi juga bisa membantumu:

  • Merasa lebih baik secara keseluruhan.
  • Menurunkan risiko penyakit jantung, stroke, diabetes, dan beberapa jenis kanker.
  • Menjernihkan pikiran dan menurunkan tekanan darah.
  • Meningkatkan energi dan ingatan, serta menurunkan risiko demensia.
  • Meningkatkan kesehatan mental dan emosional.
  • Mencegah kenaikan berat badan.

Untuk mendapatkan manfaat maksimal, luangkan waktu setidaknya 150 menit seminggu untuk rutinitas jalan pagimu.

Manfaat Rutin Jalan Pagi

Jalan kaki adalah olahraga yang mudah dilakukan oleh hampir semua orang dan punya segudang manfaat:

  • Meningkatkan sistem imun: Jalan kaki setiap hari bisa mengurangi risiko terkena flu atau pilek. Kalaupun kamu sakit, gejalanya biasanya lebih ringan.
  • Sirkulasi darah lebih lancar: Jalan kaki membuat detak jantung naik, yang bisa menurunkan tekanan darah. Dalam jangka panjang, ini bagus untuk kesehatan jantung dan mengurangi risiko stroke.
  • Mendukung persendian: Gerakan jalan kaki membantu sendi menyerap cairan, oksigen, dan nutrisi yang membuat sendi bekerja lebih baik.
  • Menguatkan otot: Jalan pagi bisa membantu mengencangkan otot kaki dan perut. Otot yang kuat membuatmu bergerak lebih leluasa dan mengurangi tekanan pada sendi.
  • Menjernihkan pikiran: Jalan kaki bikin otak berfungsi lebih baik. Banyak orang suka jalan kaki saat butuh ruang untuk berpikir atau mencari solusi masalah.
  • Meningkatkan kesehatan mental: Jalan kaki terbukti bisa memperbaiki mood dan mengurangi gejala depresi dari tingkat ringan hingga sedang.
  • Mengurangi risiko Alzheimer: Jalan kaki setiap hari secara konsisten, meski sebentar, sangat bagus untuk mencegah demensia dan penyakit Alzheimer.

Efek Jalan Pagi untuk Kesehatan Mental

Bangun dan jalan pagi sangat bagus untuk mentalmu. Studi menunjukkan bahwa jalan kaki selama 20 sampai 30 menit secara konsisten (minimal 5 hari seminggu) memberikan hasil terbaik.

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