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Potret Dukungan Jennifer Coppen, Bangga Justin Hubner Cetak Gol untuk Timnas Indonesia: Suamiku Memang Mantap

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |11:54 WIB
Potret Dukungan Jennifer Coppen, Bangga Justin Hubner Cetak Gol untuk Timnas Indonesia: Suamiku Memang Mantap
Jennifer Coppen dan Justin Hubner. (Foto: Instagram/@jenniferhubner)
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MOMEN manis terjadi setelah Timnas Indonesia memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Di tengah euforia kemenangan atas Bangladesh, perhatian turut tertuju pada Jennifer Coppen yang memberikan dukungan kepada sang suami, Justin Hubner.

Jennifer hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, untuk menyaksikan perjuangan Justin bersama Timnas Indonesia. Tak sendiri, Jennifer juga datang bersama putri mereka, Kamari.

Dukungan tersebut terasa semakin istimewa setelah Justin Hubner berhasil mencetak satu gol dalam pertandingan Indonesia melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Jennifer bangga bukan main dengan penampilan suaminya.

Jennifer Coppen ke justin hubner

1. Justin Hubner Cetak Gol untuk Garuda

Timnas Indonesia tampil impresif saat menghadapi Bangladesh dalam laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 9-2.

Jennifer Coppen dan Justin Hubner

Justin Hubner turut menyumbangkan satu gol. Bek Timnas Indonesia tersebut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45+1 dan membawa Indonesia unggul 6-1 hingga babak pertama berakhir.

Gol tersebut menjadi salah satu momen yang membuat Jennifer bangga. Melalui unggahan di media sosial, Jennifer menyampaikan rasa bangganya kepada sang suami dan seluruh pemain Timnas Indonesia.

Jennifer Coppen dan Justin Hubner

“Ya Allah suamiku makasih udah dengerin doaku ya Allah,” tulis @jenniferhubner.

"Suamiku memang mantap,” lanjutnya di Threads.

 

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