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Waspada Kesehatan Mental pada Anak, Orang Tua Perlu Lebih Peka

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |12:05 WIB
Waspada Kesehatan Mental pada Anak, Orang Tua Perlu Lebih Peka
Ilustrasi kesehatan mental pada anak. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Masalah kesehatan mental tak hanya dialami orang dewasa. Anak-anak juga bisa mengalami berbagai kondisi yang memengaruhi cara mereka berpikir, mengelola emosi, berperilaku, hingga berinteraksi dengan orang lain.

Namun, mengenali masalah kesehatan mental anak memang tak selalu mudah. Anak, terutama yang masih kecil, belum tentu bisa menjelaskan apa yang sedang mereka rasakan atau mengapa mereka melakukan sesuatu.

Menurut Mayo Clinic, kondisi kesehatan mental pada anak bisa terlihat dari perubahan dalam cara berpikir, perilaku, kemampuan bersosialisasi, atau mengendalikan emosi. Kondisi tersebut bisa sampai mengganggu aktivitas anak di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosial. 

Jenis Masalah Kesehatan Mental Anak

Ada berbagai kondisi kesehatan mental yang bisa dialami anak, antara lain gangguan kecemasan, ADHD, gangguan spektrum autisme, gangguan makan, depresi dan gangguan suasana hati, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD).

Gejala setiap kondisi bisa berbeda. Usia anak juga bisa memengaruhi bagaimana gejalanya terlihat. Karena itu, orang tua perlu memperhatikan perubahan yang berlangsung cukup lama atau mulai mengganggu keseharian anak.

Tanda-Tanda yang Perlu Diperhatikan

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