Pengguna Layanan Konsultasi Jiwa Membludak, Sehari Bisa 600 Orang

JAKARTA - Layanan konsultasi kesehatan jiwa Healing119.id mencatat peningkatan jumlah pengakses dalam beberapa bulan terakhir. Dalam sehari, layanan yang disediakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu dapat menerima sekitar 500 hingga 600 pengakses melalui sambungan telepon maupun WhatsApp.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, mengatakan Healing119.id telah menerima lebih dari 220.000 kontak sejak diluncurkan. Jumlah tersebut tercatat dalam kurun waktu lebih dari satu tahun.

“Saat ini sudah ada kunjungan yang menghubungi baik chat maupun telepon itu lebih dari 220.000 call ataupun WhatsApp selama lebih dari setahun,” kata Imran dalam acara Temu Media Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Menurut Imran, jumlah pengakses pada awal layanan beroperasi berada di kisaran 350 hingga 400 kontak per hari. Namun, angka tersebut mengalami peningkatan sejak Februari 2026 hingga mencapai sekitar 500 sampai 600 pengakses setiap harinya.

Lonjakan pengakses tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola layanan karena jumlah konselor yang tersedia belum sebanding dengan permintaan konsultasi.

Imran mengatakan kondisi tersebut membuat pihaknya berada dalam situasi dilematis. Di satu sisi, peningkatan penggunaan Healing119.id menunjukkan masyarakat semakin memanfaatkan layanan kesehatan jiwa. Di sisi lain, tingginya jumlah pengakses membuat kebutuhan tenaga konselor ikut meningkat.