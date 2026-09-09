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Pulihkan Kesehatan Mental Korban Gempa NTT, Kemenkes Kirim Tim

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |22:10 WIB
Pulihkan Kesehatan Mental Korban Gempa NTT, Kemenkes Kirim Tim
Pulihkan Kesehatan Mental Korban Gempa NTT, Kemenkes Kirim Tim (Foto: Freepik)
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JAKARTA — Pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya berfokus pada penanganan luka fisik dan kerusakan fasilitas, tetapi juga kondisi psikologis masyarakat terdampak. Untuk itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengirimkan 160 Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) guna memperkuat layanan psikososial dan kesehatan mental di wilayah terdampak bencana.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Sumarjaya, mengatakan ratusan tenaga kesehatan tersebut telah diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta pada Senin, 7 September 2026. Mereka akan ditempatkan di empat kabupaten, yakni Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai Timur.

“Pendekatannya agak berbeda karena ini lebih kepada psikososial, bagaimana kita memberangkatkan tenaga-tenaga yang memberikan kesehatan mental bagi masyarakat di daerah Flores,” kata Sumarjaya dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (9/9/2026).

Ia menjelaskan, dampak gempa tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan secara fisik, tetapi juga tekanan psikologis akibat kehilangan tempat tinggal, harta benda, maupun pengalaman traumatis selama bencana berlangsung. Oleh karena itu, dukungan psikososial menjadi hal penting, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Selain memberikan pendampingan psikososial dan kesehatan mental, 160 TCK tersebut juga tetap menjalankan pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang tersedia, termasuk puskesmas dan rumah sakit lapangan di wilayah Ruteng serta Ngada.

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