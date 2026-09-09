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Kasus Siswi Korban Keracunan di Karo Hilang Ingatan 70 Persen, Dokter Ungkap Penyebabnya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |11:06 WIB
Kasus Siswi Korban Keracunan di Karo Hilang Ingatan 70 Persen, Dokter Ungkap Penyebabnya
Ilustrasi keracunan makanan. (Foto: dok Okezone)
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JAKARTA - Kasus keracunan makanan yang dialami siswi bernama Febiola di Karo, Sumatera Utara tengah menjadi sorotan. Pasalnya, usai mengalami keracunan, siswi tersebut dikabarkan mengalami gangguan ingatan hingga 70 persen.

Kabar itu ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satu akun X @biduansaa bahkan mengunggah hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan MBG yang diklaim dikonsumsi korban.

Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut ditemukan tiga jenis bakteri dalam makanan, yakni Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan E. coli.

Bakteri itu disebut ditemukan pada sejumlah komponen makanan, mulai dari nasi, ikan saus, hingga buah melon. Akun tersebut kemudian mencoba menghubungkan kontaminasi bakteri dengan kondisi Febiola yang disebut mengalami kehilangan ingatan.

“Kok bisa sampai hilang ingatan?? NIH LIAT KANDUNGAN MAKANAN BERACUN GRATISNYA!!!” tulis akun tersebut.

Unggahan itu kemudian memberikan penjelasan bahwa muntah dan diare berat akibat keracunan bisa menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan serta elektrolit. Kondisi itu disebut dapat membuat tekanan darah turun hingga terjadi syok, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu pasokan oksigen ke otak.

Benarkah Berhubungan dengan Hipokampus?

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