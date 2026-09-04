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Lebih Dari 700 Anak Keracunan MBG di Sidoarjo

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |16:05 WIB
Lebih Dari 700 Anak Keracunan MBG di Sidoarjo
Ilustrasi anak keracunan makanan. (Foto: dok Okezone)
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JAKARTA - Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Putat Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Rabu (2/9/2026). Dalam peristiwa tersebut, ada lebih dari 700 siswa yang mengalami keracunan. 

Berdasarkan data per Rabu (2/9/2026), sebanyak 512 siswa telah mendapatkan penanganan, dengan 80 siswa masih menjalani rawat inap, 312 siswa telah dipulangkan dari rumah sakit, dan 120 siswa masih dalam observasi.

Adanya Pelanggaran Prosedur

Berdasarkan hasil penelusuran Okezone, BGN menemukan adanya pelanggaran prosedur pelabelan makanan. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, ahli gizi dan kepala dapur tidak memberikan label pada setiap ompreng makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat.

"Kasus keracunan di Sidoarjo, kita sudah cek kronologis, sudah cek juga di Radar MBG. Bahwa ternyata ahli gizi dan juga kepala dapur itu kemudian tidak melabeli semua omprengnya. Hanya dikasih label satu untuk satu PIC," ujarnya.

"Ini kelalaian yang disengaja. Aturan sudah diberikan, juklak-juknis sudah diberikan, cara sudah diberikan, tapi anda lalai dalam melaksanakan ini. Namanya kelalaian disengaja," ujar Sudaryono di akun Instagram pribadinya pada Kamis (3/9/2026).

Kronologi Kasus 

Kepala BGN Sudaryono
Kepala BGN Sudaryono. (Foto: dok Okezone)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan, makanan tersebut dimasak sekitar pukul 05.00 WIB. Seharusnya makanan dikonsumsi sebelum pukul 09.00 WIB. 

Namun, pada pelabelan tercantum makanan dapat dikonsumsi hingga pukul 10.00 WIB. Di lapangan, makanan justru baru tiba di sekolah sekitar pukul 11.30 WIB dan dikonsumsi siswa setelah pukul 12.00 WIB.

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