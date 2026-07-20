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Istilah Kacang Lupa Kulitnya dari Kacamata Psikologi, Ternyata Berhubungan dengan Kesehatan Mental

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |15:14 WIB
Istilah Kacang Lupa Kulitnya dari Kacamata Psikologi, Ternyata Berhubungan dengan Kesehatan Mental
Istilah Kacang Lupa Kulitnya dari Kacamata Psikologi, Ternyata Berhubungan dengan Kesehatan Mental (Foto: Freepik)
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JAKARTA — Ungkapan "kacang lupa kulitnya" selama ini dikenal sebagai sindiran bagi seseorang yang melupakan orang-orang yang pernah membantunya. Namun, dari sudut pandang psikologi, perilaku tersebut ternyata tidak hanya berdampak pada hubungan sosial, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis.

Dokter sekaligus konten kreator kesehatan, dr. Aditya Surya Pratama, menjelaskan bahwa rasa syukur (gratitude) merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan mental. Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, ia menegaskan bahwa keberhasilan seseorang hampir tidak pernah diraih seorang diri, melainkan melibatkan dukungan dari banyak pihak.

"Pas dia susah, kamu yang paling depan bantu. Tapi begitu dia berhasil, kamu malah dianggap enggak pernah ada. Padahal, dalam hidup itu hampir tidak ada orang yang berhasil sendirian. Pasti selalu ada keluarga, teman, pasangan, mentor, atau bahkan orang asing yang pernah memberi kesempatan," kata dr. Aditya.

Penelitian Psikologi

Menurutnya, mengabaikan atau melupakan kontribusi orang lain dapat berdampak negatif terhadap kualitas hubungan sosial. Sebaliknya, berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa membiasakan diri untuk bersyukur dan menghargai peran orang lain berkaitan erat dengan tingkat kebahagiaan serta kesehatan mental yang lebih baik.

"Dalam ilmu psikologi, rasa syukur atau gratitude itu bukan sekadar sopan santun. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa kemampuan mengingat dan menghargai bantuan orang lain berkaitan dengan hubungan sosial yang lebih sehat dan kesejahteraan psikologis yang lebih baik," jelasnya.

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