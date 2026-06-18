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Tren Ruang Refleksi Diri Kian Diminati Anak Muda

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |14:04 WIB
Tren Ruang Refleksi Diri Kian Diminati Anak Muda
Tren Ruang Refleksi Diri Kian Diminati Anak Muda (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Di tengah tekanan pekerjaan, tuntutan sosial, hingga berbagai pilihan hidup yang harus diambil, semakin banyak orang mencari cara untuk memahami diri mereka sendiri. Tak sedikit yang merasa membutuhkan ruang untuk berhenti sejenak, mengevaluasi keadaan, dan menemukan kejelasan sebelum mengambil keputusan penting dalam hidup.

Fenomena ini mendorong munculnya berbagai pendekatan refleksi diri yang lebih interaktif dan tidak menggurui. Salah satunya Ducks After Dark yang mengajak peserta mengeksplorasi pikiran dan perasaan mereka melalui metode refleksi yang berbeda dari diskusi atau seminar pada umumnya.

Founder Good Duck, Dyah Oetari, mengatakan banyak orang sebenarnya memiliki jawaban atas persoalan yang mereka hadapi. Namun, di tengah kesibukan dan derasnya pengaruh dari lingkungan sekitar, kesempatan untuk benar-benar mendengarkan diri sendiri sering kali terabaikan.

"Kami ingin menghadirkan ruang bagi setiap individu untuk berhenti sejenak dan memikirkan dirinya sendiri dengan cara yang lebih ringan dan menyenangkan. Tidak ada jawaban yang disiapkan atau kesimpulan yang diarahkan. Peserta diajak menemukan jawabannya sendiri," ujar Dyah.

Metode yang digunakan mengadopsi pendekatan LEGO® SERIOUS PLAY®, sebuah metode yang awalnya dikembangkan untuk membantu proses berpikir dan pemecahan masalah dalam lingkungan profesional. Dalam praktiknya, peserta diminta merespons pertanyaan reflektif dengan membangun model menggunakan balok-balok konstruksi sebagai media untuk mengekspresikan pemikiran mereka.

Refleksi Diri

Menurut Dyah, pendekatan visual dan praktik langsung tersebut membantu peserta mengungkapkan hal-hal yang sering kali sulit dijelaskan dengan kata-kata. Model yang dibangun kemudian menjadi titik awal untuk memahami pola pikir, perasaan, hingga pilihan yang sedang dihadapi.

"Dari pengalaman kami selama beberapa tahun, banyak peserta yang akhirnya mendapatkan perspektif baru tentang kehidupannya. Ada yang menjadi lebih yakin dengan keputusan yang akan diambil, ada juga yang menyadari bahwa selama ini cara pandangnya perlu diubah," katanya.

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