Gejala, Penyebab, dan Cara Mengatasi Sindrom Sorry Habit

Gejala, penyebab, dan cara mengatasi Sindrom Sorry Habit. Apakah kamu sering mengucapkan "maaf" dalam percakapan dengan orang lain?

Misalnya, apakah sering mengatakan hal-hal seperti, "Astaga, maaf sekali cuacanya buruk sekali!" atau memulai kalimat dengan, "Maaf mengganggu, bolehkah saya bertanya sesuatu?"

Kalau iya, mungkin kamu mengidap "Sindrom Sorry Habit" atau “Sindrom Minta Maaf.”

Apa Itu Sindrom Minta Maaf?

Ini adalah dorongan untuk meminta maaf terus-menerus, bahkan untuk hal-hal di luar kendali kita atau untuk tindakan yang kita yakini tidak salah.

Melansir Higherechelon, berikut beberapa gejala Sindrom Sorry Habit: