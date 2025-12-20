Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gejala, Penyebab, dan Cara Mengatasi Sindrom Sorry Habit

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |10:08 WIB
Gejala, Penyebab, dan Cara Mengatasi Sindrom Sorry Habit
Gejala, Penyebab, dan Cara Mengatasi Sindrom Sorry Habit (Foto: Freepik)
JAKARTA - Gejala, penyebab, dan cara mengatasi Sindrom Sorry Habit. Apakah kamu sering mengucapkan "maaf" dalam percakapan dengan orang lain?

Misalnya, apakah sering mengatakan hal-hal seperti, "Astaga, maaf sekali cuacanya buruk sekali!" atau memulai kalimat dengan, "Maaf mengganggu, bolehkah saya bertanya sesuatu?"

Kalau iya, mungkin kamu mengidap "Sindrom Sorry Habit" atau “Sindrom Minta Maaf.”

Apa Itu Sindrom Minta Maaf?

Ini adalah dorongan untuk meminta maaf terus-menerus, bahkan untuk hal-hal di luar kendali kita atau untuk tindakan yang kita yakini tidak salah.

Melansir Higherechelon, berikut beberapa gejala Sindrom Sorry Habit:

  • kamu meminta maaf atas hal-hal yang berada di luar kendali kamu.
  • kamu meminta maaf atas tindakan orang lain.
  • kamu meminta maaf atas interaksi normal sehari-hari (misalnya, bergeser melewati seseorang yang duduk di barisan kamu di bioskop atau pesawat).
  • kamu meminta maaf kepada benda mati.
  • kamu meminta maaf atas hal-hal yang menurut kamu tidak salah.
  • kamu meminta maaf ketika kamu mencoba bersikap tegas.

