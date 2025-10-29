Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gangguan NPD Bisa Disembuhkan, Ini Tahapan Terapinya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |10:43 WIB
JAKARTA - Gangguan kepribadian narsisistik atau Narcissistic Personality Disorder (NPD) adalah kondisi kesehatan mental di mana seseorang percaya bahwa mereka lebih baik daripada orang lain. Orang-orang dengan gangguan NPD biasanya bermasalah sehingga memengaruhi hubungan dan kehidupan sehari-hari mereka.

Orang yang memiliki gangguan NPD kurang memiliki empati dan kesulitan membentuk hubungan yang mendalam. NPD adalah salah satu dari sekelompok gangguan kepribadian.

Lalu, apakah gangguan ini bisa sembuh dan apa tindakan yang harus dilakukan untuk menyembuhkan seseorang dengan gangguan NPD?

Psikoterapi penuh untuk NPD umumnya membutuhkan waktu setidaknya 5–10 tahun. Ini adalah proses yang panjang, lambat, dan kompleks.

Tahap 1: Bantuan Gejala atau Peredaan
Sebagian besar klien dengan NPD ikut terapi bukan untuk refleksi diri ataupun berubah. Mereka biasanya datang untuk mendapatkan kelegaan dari perasaan dan gejala yang tidak menyenangkan, sehingga bisa pergi begitu mereka merasa lebih baik atau ketika orang tersebut ditenangkan.

Tahap 2: Hindari Rasa Sakit di Masa Depan
Beberapa klien dengan NPD biasanya menganggap terapi lebih menarik dari yang mereka harapkan. Mereka cenderung menghindari rasa sakit di masa depan.

