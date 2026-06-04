Fokus Pulihkan Kesehatan Mental, Lauv Rehat dari Dunia Musik

PENYANYI dan penulis lagu asal Amerika Serikat, Lauv, mengumumkan bahwa dirinya akan mengambil jeda atau hiatus dari aktivitas bermusik. Keputusan ini diambil karena fokus pada pemulihan kesehatan mental.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh pelantun lagu I Like Me Better itu melalui media sosialnya. Unggahan Lauv langsung mendapat dukungan dari para penggemar di seluruh dunia.

1. Hiatus demi Kesehatan Mental

Keputusan untuk rehat sementara dari dunia musik bukanlah hal yang mudah bagi penyanyi bernama asli Ari Staprans Leff tersebut. Namun, menurutnya, kesehatan mental merupakan hal yang tidak bisa diabaikan, terlebih setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan yang penuh tekanan di industri hiburan.

Dalam pernyataannya, Lauv mengaku beberapa tahun terakhir menjadi periode yang penuh tantangan. Di tengah jadwal padat sebagai musisi internasional, ia merasa perlu meluangkan waktu untuk lebih memahami dirinya sendiri dan memulihkan kondisi mental yang selama ini kerap terabaikan.

"Saya sudah berusaha cukup kuat untuk kembali dan membagikan musik ini kepada kalian semua. Namun, saya harus jujur kepada diri sendiri dan kepada kalian. Saat ini saya sedang berjuang sangat berat dan perlu mengambil waktu sejenak untuk menjaga kesehatan mental saya," tulis Lauv.

"Saya sangat meminta maaf kepada para penggemar, kepada Khalid, dan kepada semua orang yang terdampak. Kalian semua sangat berarti bagi saya,” sambungnya.

"Perjuangan saya dengan kesehatan mental tidak pernah menjadi rahasia. Itu tertuang dalam hampir setiap lagu yang pernah saya buat. Jika keterbukaan saya saat ini bisa membantu satu orang saja untuk memahami perasaannya dan mencoba menghadapi apa yang sedang terjadi dalam hidupnya, saya berharap ada sesuatu yang baik yang lahir dari hal ini," ungkapnya.

"Saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk kembali sehat, menemukan kembali ruang kreatif saya, dan kembali melakukan hal yang paling saya cintai, yaitu musik. Terima kasih atas pengertian dan cinta yang telah kalian berikan selama ini," lanjutnya.

Lauv dikenal sebagai salah satu musisi yang cukup terbuka membahas isu kesehatan mental. Dalam berbagai kesempatan, ia kerap berbagi pengalaman pribadinya terkait kecemasan, kesepian, hingga proses menemukan keseimbangan hidup. Bahkan, sejumlah karya yang ia ciptakan banyak terinspirasi dari perjalanan emosional yang dialaminya.

Selama berkarier, Lauv berhasil membangun basis penggemar yang besar melalui lagu-lagu bertema cinta, pencarian jati diri, dan kesehatan mental. Beberapa karya populernya seperti I Like Me Better, I'm So Tired, dan Modern Loneliness sukses mendapat sambutan luas dari pendengar di berbagai negara.