HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Cantik Icha Yang, Penyanyi Asal Jember Ini Curi Perhatian di Acara Televisi China

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |13:05 WIB
Profil dan Potret Cantik Icha Yang, Penyanyi Asal Jember Ini Curi Perhatian di Acara Televisi China
Icha Yang viral usai tampil di TV China. (Foto: Instagram/@ichachristy_official)
PROFIL dan potret cantik Icha Yang menarik diulas. Sebab, penyanyi asal Jember ini tengah mencuri perhatian di acara televisi China.

Ya, penyanyi muda asal Indonesia, Icha Yang, sukses mencuri perhatian publik China setelah tampil memukau di program televisi ternama Hunan TV. Penampilannya membawakan lagu berbahasa Mandarin dengan fasih membuat banyak penonton kagum, terlebih karena Icha bukan berasal dari keturunan Tionghoa.

1. Profil China Yang

Icha Yang merupakan seorang penyanyi yang berasal dari Jember, Jawa Timur. Dia sukses mengepakkan sayap kariernya ke level internasional.

Perjalanannya ke kancah dunia bermula dari media sosial. Saat itu, bakat vokalnya menarik perhatian Inge Fang, yang kemudian gencar membagikan video penampilannya.

Kesempatan emas pun datang kepada Icha Fang saat diundang tampil dalam program Qing Chun Chuang Ge di Hunan TV. Dia tampil pada April 2026.

Penampilannya di atas panggung sukses menuai pujian dari penonton karena kualitas vokal dan pengucapan Mandarin yang dinilai sangat baik. Padahal, Icha diketahui tak memiliki darah Tionghoa.

Icha tentu tak langsung fasih begitu saja melafalkan Bahasa Mandarin. Dia harus mempelajari pelafalannya secara mendalam agar dapat menyampaikan lagu dengan baik dan penuh penghayatan.

Kini, wajah Icha Yang sudah tampil di sejumlah acara TV di China. Selain di Hunan TV, dirinya juga dipercaya tampil di sejumlah platform hiburan populer di China, termasuk Mango TV.

 

