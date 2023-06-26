Mengenal Sosok Wiwin Supiyah, Istri Dewa Eka Prayoga yang Temani Suaminya Terlilit Utang Rp7,7 Miliar hingga Sakit Parah

MENGENAL sosok Wiwin Supiyah, istri Dewa Eka Prayoga yang temani suaminya terlilit utang 7,7 miliar hingga sakit parah. Namanya tengah menjadi perbicangan netizen setelah kabar perceraiannya dengan Dewa Eka Prayoga.

Padahal selama ini, keduanya dianggap sebagai pasangan harmonis. Bahkan sosok Wiwin yang selalu ada untuk Dewa meski dalam keadaan terpuruk pun menjadi inspirasi bagi banyak kalangan.

- Mari mengenal sosok Wiwin Supiyah, istri Dewa Eka Prayoga yang temani suaminya terlilit utang 7,7 miliar hingga sakit parah dilansir dari berbagai sumber:

Wiwin Supiyah merupakan sosok muslimah inspiratif yang lahir di Sumedang, 9 Februari 1990. Wanita yang kerap disapa Teh Wiwin ini telah menamatkan pendidikannya di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Kimia.

Dia pertama kali bertemu dengan Dewa Eka Prayoga alias Kang Dewa saat masih kuliah di kampus yang sama. Keduanya juga diketahui menempuh pendidikan di jurusan yang sama.