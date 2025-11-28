Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Heboh Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi, Ini Profil Virgoun yang Diduga Miliki Keterkaitan CCTV

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |11:02 WIB
Heboh Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi, Ini Profil Virgoun yang Diduga Miliki Keterkaitan CCTV
Heboh Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi, Ini Profil Virgoun yang Diduga Miliki Keterkaitan CCTV. (Foto: IG Virgoun)
JAKARTA - Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi tengah menghebohkan jagad maya. Insanul sendiri tak mengerti bagaimana video syur dirinya dan sang istri siri bisa terungkap. 

Bahkan video itu ada di tangan istri sahnya, Wardatina Mawa. Namun dia menduga, ada campur tangan mantan suami Inara, Virgoun di dalamnya. Dugaan itu diungkapkan Insan setelah melihat chat Virgoun kepada Inara. 

Kepada Richard Lee, Insan memperlihatkan bukti chat yang dikirimkan Musisi berdarah Batak itu.

“Mudah-mudahan kamu sudah menikah siri ya. Karena aku ada bukti kamu berhubungan badan di lantai 3. Anak-anak aku bawa dulu sampai badainya reda,” bunyi isi chat Virgoun untuk Inara dikutip dari podcast YouTube Richard Lee.

Lalu siapa Virgoun? Dia adalah mantan suami dari Inaran. Namun pernikahan keduanya kandas di tengah jalan. Berikut ini profil Virgoun, dikutip dari p2k stekom.ac.id, pada Jumat (28/11/2025).  

Virgoun Putra Tambunan (lahir 26 September 1986) merupakan seorang penyanyi dan pencipta lagu berkebangsaan Indonesia yang juga merupakan vokalis dari grup musik Last Child. Dia juga membawakan lagu hits bersama Gisella Anastasia finalis Indonesian Idol yang berjudul "Seluruh Nafas Ini".

Pada tahun 2006, bersama Dhimaz, Yodi dan Ari Ceper ia ikut mendirikan grup musik yang bernama Last Child.

 

