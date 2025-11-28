Profil dan Potret Inara Rusli yang Diduga Sudah Nikah Siri dengan Insanul Fahmi

(Foto: Instagram)

JAKARTA - Profil dan potret Inara Rusli yang diduga sudah menikah siri dengan Insanul Fahmi. Nama Inara Rusli, mantan istri musisi Virgoun mencuri perhatian publik karena dituding sebagai pihak ketiga dalam rumah tangga kreator konten influencer Wardatina Mawa.

Tuduhan tersebut mencuat setelah Mawa membongkar dugaan itu di Instagram pribadinya wardatinamawa. Selain itu, Mawa juga secara resmi melaporkan suaminya, Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dengan publik figur berinisial IR yang diduga sejumlah pihak adalah Inara Rusli.

"Ternyata ada ya.. orang yang sudah pernah disakitin, tapi tetap tega nyakitin orang lain. Seolah luka yang dia punya malah jadi alasan untuk melukai, bukan untuk belajar memperbaiki diri," tulis Mawa.

Wardatina Mawa mengungkap bahwa ia memiliki bukti kuat berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan interaksi antara suaminya dan sosok wanita inisial IR. Di Instagram, Mawa juga mengunggah beberapa bukti chat dengan sosok yang diduga Inara.

Dari kasus perselingkuhan itu, publik pun penasaran dengan sosok Inara. Lalu siapakah sebenarnya Inara ini?

Ina Idola Rusli lahir di Jakarta, 19 Februari 1993. Bukan sekadar ibu rumah tangga biasa, Inara sebenarnya memulai debutnya di dunia hiburan di usia 10 tahun. Namun namanya baru dikenal ketika bergabung dengan girlband Bexxa, pada 2013.

Ketika popularitas Bexxa meredup, Inara terjun ke dunia akting dan bermain dalam beberapa sinetron. Salah satu yang cukup populer adalah sinetron Emak Ijah Pengen Ke Mekah di mana dia berperan sebagai Indah, istri Bang Ocid (Ucup Nirin).

Pada 2014, Inara Rusli menerima pinangan Virgoun yang kala itu berstatus mualaf. Setelah memiliki anak, dia memutuskan berhenti dari dunia hiburan pada 2016.

Sejak itu, dia fokus mengurus ketiga anaknya: Starla Rhea Idola Virgoun, Faithlee As-sya'ir Virgoun, dan Terang Sharique Virgoun. Inara juga mulai dikenal publik setelah kasus perselingkuhan yang dia alami hingga menyebabkan perceraian dirinya dengan Virgoun.