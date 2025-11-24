4 Potret Inara Rusli Lagi Main Padel di Tengah Isu Perselingkuhan dengan Suami Orang

4 Potret Inara Rusli Lagi Main Padel di Tengah Isu Perzinaan dengan Suami Orang (Foto: Instagram)

JAKARTA – Potret Inara Rusli lagi main padel di tengah isu perzinaan dengan suami orang. Nama Inara Rusli, mantan istri musisi Virgoun, kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, dia dituding sebagai pihak ketiga dalam rumah tangga kreator konten sekaligus influencer Wardatina Mawa.

Tuduhan tersebut mencuat setelah Mawa membongkar dugaan itu di Instagram pribadinya, @wardatinamawa. Selain itu, Mawa juga secara resmi melaporkan suaminya, Insanul Fahmi, ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dengan publik figur berinisial IR yang diduga sejumlah pihak adalah Inara Rusli.

"Ternyata ada ya orang yang sudah pernah disakiti, tapi tetap tega menyakiti orang lain. Seolah luka yang dia punya malah jadi alasan untuk melukai, bukan untuk belajar memperbaiki diri," tulis Mawa.

Sama dengan artis lainnya, Inara juga ternyata suka olahraga padel. Dalam akun Instagram-nya, Inara memposting beberapa foto saat dirinya bermain padel.

Dia tetap mengenakan pakaian sopan dan hijabnya saat bermain padel. Berikut adalah potret Inara Rusli main padel di tengah isu perselingkuhan.