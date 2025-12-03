4 Potret Inara Rusli saat Berlibur di Gurun Pasir Sahara

JAKARTA – 4 potret Inara Rusli saat berlibur di gurun pasir sahara. Inara masih menjadi perhatian publik usai kasus perselingkuhannya dengan Insanul terbongkar.

Potretnya pun menjadi sorotan netizen. Terutama saat dia melakukan liburan ke Gurun Pasir Sahara, Mesir.

Inara Rusli membagikan momen liburan di Mesir Oktober 2025. Tak hanya menjelajahi Gurun Pasir Sahara, Inara juga menikmati keindahan Sungai Nil.

Dalam balutan busana abaya berwarna cokelat, Inara Rusli menikmati momen matahari terbit di tengah padang pasir. Berikut adalah empat potret Inara Rusli saat berlibur di Gurun Pasir Sahara.

1. Pose pakai abaya

2. Menikmati sunrise di gurun sahara