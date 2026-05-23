Sabrina Chairunnisa Bekukan Sel Telur di New York, Usai Cerai dari Deddy Corbuzier

KABAR mengejutkan datang dari selebriti Tanah Air, Sabrina Chairunnisa. Dia mengungkapkan bahwa tengah menjalani pembekuan sel telur miliknya di New York, Amerika Serikat.

Langkah ini dilakukan Sabrina usai resmi bercerai dengan Deddy Corbuzier. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, dia pun bagikan perjuangan membekukan sel telur tersebut.

1. Bekukan Sel Telur

Sabrina membagikan pengalaman pribadinya menjalani prosedur pembekuan sel telur atau egg freezing melalui unggahan video di Instagram. Keputusan tersebut ia sebut sebagai salah satu perjalanan paling personal dalam hidupnya, sekaligus momen refleksi tentang cara ia memandang waktu dan pilihan hidup.

Dalam ceritanya, Sabrina mengungkap bahwa beberapa waktu terakhir hidupnya dipenuhi perubahan besar yang tidak terduga. Mulai dari mengikuti program summer school, berpindah ke New York, hingga akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan egg freezing.

Perubahan tersebut membuatnya belajar untuk lebih menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana awal. Ia juga mengaku sempat ragu untuk membagikan pengalaman ini ke publik karena sifatnya yang sangat pribadi.

Namun, sebagai figur publik yang memiliki ruang untuk berbagi dan memberdayakan perempuan, Sabrina akhirnya memutuskan untuk membuka cerita tersebut. Harapannya, dia bisa memberikan perspektif baru.