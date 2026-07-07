Di Usia Ini Anak Mulai Bisa Berbohong, Ini Penjelasan Psikolog Anak!

JAKARTA - Pernahkah Mom melihat si kecil menangis sekuat tenaga, lalu tiba-tiba berhenti dan tersenyum begitu Mom menggendongnya? Di momen seperti itu, mungkin Mom sempat berpikir, "Wah, jangan-jangan si kecil pura-pura menangis untuk memanipulasi?"

Namun, benarkah bayi yang masih sangat kecil benar-benar bisa berbohong?

Bayi Belum Punya Kemampuan Memanipulasi

Secara singkat, jawabannya adalah tidak. Bayi tak bisa berbohong, memanipulasi, atau dengan sengaja menipumu.

Menurut para ahli psikologi perkembangan anak, untuk bisa berbohong, seseorang membutuhkan kemampuan kognitif tingkat tinggi. Seseorang harus memahami apa itu kebenaran, memikirkan kebohongan, dan memprediksi reaksi orang lain.

"Otak bayi pada fase ini masih sangat primitif dan hanya berfokus pada insting bertahan hidup. Mereka belum memiliki kapasitas yang disebut Theory of Mind, yaitu kemampuan untuk memahami bahwa orang lain memiliki pikiran yang berbeda dengan mereka, apalagi sampai merencanakan sebuah kebohongan," kata para peneliti saraf anak, dikutip dari Parents.

Menangis adalah Bentuk Komunikasi, Bukan Kebohongan

Jadi, kalau mereka tidak berbohong, kenapa mereka sering menangis dan langsung diam begitu keinginannya dituruti?