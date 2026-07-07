Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Di Usia Ini Anak Mulai Bisa Berbohong, Ini Penjelasan Psikolog Anak!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |16:02 WIB
Di Usia Ini Anak Mulai Bisa Berbohong, Ini Penjelasan Psikolog Anak!
Ilustrasi ibu dan bayi. (Foto: dok Freepik/shurkin_son)
A
A
A

JAKARTA - Pernahkah Mom melihat si kecil menangis sekuat tenaga, lalu tiba-tiba berhenti dan tersenyum begitu Mom menggendongnya? Di momen seperti itu, mungkin Mom sempat berpikir, "Wah, jangan-jangan si kecil pura-pura menangis untuk memanipulasi?"

Namun, benarkah bayi yang masih sangat kecil benar-benar bisa berbohong?

Bayi Belum Punya Kemampuan Memanipulasi

Secara singkat, jawabannya adalah tidak. Bayi tak bisa berbohong, memanipulasi, atau dengan sengaja menipumu.

Menurut para ahli psikologi perkembangan anak, untuk bisa berbohong, seseorang membutuhkan kemampuan kognitif tingkat tinggi. Seseorang harus memahami apa itu kebenaran, memikirkan kebohongan, dan memprediksi reaksi orang lain.

"Otak bayi pada fase ini masih sangat primitif dan hanya berfokus pada insting bertahan hidup. Mereka belum memiliki kapasitas yang disebut Theory of Mind, yaitu kemampuan untuk memahami bahwa orang lain memiliki pikiran yang berbeda dengan mereka, apalagi sampai merencanakan sebuah kebohongan," kata para peneliti saraf anak, dikutip dari Parents.

Menangis adalah Bentuk Komunikasi, Bukan Kebohongan

Jadi, kalau mereka tidak berbohong, kenapa mereka sering menangis dan langsung diam begitu keinginannya dituruti?

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement