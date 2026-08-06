Benarkah Burnout Bisa Picu Nirempati?

JAKARTA - Burnout atau kelelahan akibat tekanan pekerjaan kerap dikaitkan dengan menurunnya empati seseorang, termasuk pada tenaga kesehatan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini dapat membuat seseorang lebih sulit memahami perasaan orang lain sehingga respons yang muncul terkesan dingin atau bahkan nirempati.

Melansir laman Pubmed Central, dalam satu dekade terakhir, berbagai riset mengenai empati di layanan kesehatan menemukan bahwa kemampuan tenaga medis untuk memahami kondisi pasien berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus kepuasan pasien. Sikap yang humanis, komunikasi yang baik, dan kesediaan mendengarkan menjadi aspek yang paling dihargai pasien saat menjalani konsultasi.

Beragam penelitian juga menunjukkan bahwa dokter yang mampu berkomunikasi secara empatik cenderung lebih mudah membangun hubungan dengan pasien. Dampaknya tidak hanya meningkatkan rasa percaya, tetapi juga membantu pasien merasa lebih berdaya dalam menjalani pengobatan serta memperbaiki kondisi kesehatannya.

Namun, kemampuan tersebut dapat menurun ketika tenaga kesehatan mengalami burnout. Kondisi ini muncul akibat tekanan pekerjaan yang berkepanjangan hingga menyebabkan kelelahan emosional, fisik, dan mental.

Burnout Disebut Dapat Menurunkan Empati

Burnout pada tenaga kesehatan telah menjadi perhatian di berbagai negara. Sejumlah penelitian menyebut sekitar satu dari tiga dokter umum pernah mengalami burnout.

Salah satu ciri burnout adalah munculnya sikap depersonalisasi, yakni kecenderungan menjaga jarak secara emosional dari pasien. Akibatnya, tenaga kesehatan menjadi lebih sulit menempatkan diri pada posisi pasien dan cenderung mengurangi keterlibatan emosional selama memberikan pelayanan.