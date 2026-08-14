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Sering Ada Sisa Urine Menetes Usai Buang Air Kecil? Mengenal Post-Void Dribbling pada Pria

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |22:05 WIB
Sering Ada Sisa Urine Menetes Usai Buang Air Kecil? Mengenal Post-Void Dribbling pada Pria
Ilustrasi buang air kecil. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA — Bagi pria mungkin ada yang mengalami ada sisa air seni yang menetes, padahal sudah selesai buang air kecil dan kembali mengenakan celana. Fenomena ini ternyata amat lazim dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sering kali diabaikan atau dianggap sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan.

Dokter Spesialis Urologi sekaligus influencer kesehatan Andika Afriansyah dalam unggahan video di akun Instagramnya menjelaskan bahwa kondisi tersebut dalam dunia medis dikenal dengan istilah post-void dribbling.

"Kencing netes lagi padahal udah selesai dan udah pakai celana. Pasti para pria relate banget, kan? Ini namanya post-void dribbling. Sisa kencing yang masih ngumpet di saluran, terus keluar pas kamu udah bergerak," kata dr. Andika dikutip Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, fenomena ini terjadi karena masih ada sisa urine yang tertahan di sepanjang saluran kemih (uretra). Ketika tubuh mulai kembali bergerak atau berjalan, otot-otot di sekitar saluran melonggar sehingga sisa cairan tersebut terdorong keluar secara tak disengaja.

Empat Langkah Atasi Post Void Dribbling

Untuk mengatasi post-void dribbling, ia membagikan empat langkah praktis yang bisa diterapkan pria saat buang air kecil. Langkah pertama yang paling sederhana adalah mengubah kebiasaan terburu-buru di kamar mandi. 

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