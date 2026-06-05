Ngeri! Cowok Ini Ngeluh Sakit Setiap Buang Air Kecil, Ternyata Ada Batu 1,3 Kg di Kandung Kemih

Ngeri! Cowok Ini Ngeluh Sakit Setiap Buang Air Kecil, Ternyata Ada Batu 1,3 Kg di Kandung Kemih (Foto: SCMP)

JAKARTA - Keluhan nyeri saat buang air kecil yang dialami seorang pria selama bertahun-tahun ternyata menyimpan kondisi medis yang mengejutkan. Setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit, dokter menemukan batu kandung kemih raksasa seberat 1,3 kilogram yang hampir memenuhi seluruh ruang kandung kemihnya.

Pria bernama Chen, 56 tahun, yang berasal dari Provinsi Guangdong, Tiongkok selatan, akhirnya memutuskan mencari pertolongan medis setelah gejala yang dialaminya semakin parah. Selama tiga tahun terakhir, ia mengeluhkan frekuensi buang air kecil yang meningkat disertai rasa nyeri.

Melansir laman SCMP, kondisinya memburuk hingga membuat Chen kesulitan beraktivitas normal. Ia mengaku tidak berani bepergian jauh pada siang hari dan sering terbangun pada malam hari karena gangguan saat buang air kecil.

Sebagai petani, Chen sempat memilih mengobati dirinya sendiri dengan membeli obat-obatan karena tidak ingin pekerjaannya terganggu. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Saat menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Xuwen yang merupakan rumah sakit afiliasi Universitas Kedokteran Guangdong, dokter menemukan adanya batu kandung kemih berukuran sekitar 10 x 13 sentimeter.

Hasil Pemeriksaan