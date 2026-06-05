Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ngeri! Cowok Ini Ngeluh Sakit Setiap Buang Air Kecil, Ternyata Ada Batu 1,3 Kg di Kandung Kemih

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |23:10 WIB
Ngeri! Cowok Ini Ngeluh Sakit Setiap Buang Air Kecil, Ternyata Ada Batu 1,3 Kg di Kandung Kemih
Ngeri! Cowok Ini Ngeluh Sakit Setiap Buang Air Kecil, Ternyata Ada Batu 1,3 Kg di Kandung Kemih (Foto: SCMP)
A
A
A

JAKARTA - Keluhan nyeri saat buang air kecil yang dialami seorang pria selama bertahun-tahun ternyata menyimpan kondisi medis yang mengejutkan. Setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit, dokter menemukan batu kandung kemih raksasa seberat 1,3 kilogram yang hampir memenuhi seluruh ruang kandung kemihnya.

Pria bernama Chen, 56 tahun, yang berasal dari Provinsi Guangdong, Tiongkok selatan, akhirnya memutuskan mencari pertolongan medis setelah gejala yang dialaminya semakin parah. Selama tiga tahun terakhir, ia mengeluhkan frekuensi buang air kecil yang meningkat disertai rasa nyeri.

Melansir laman SCMP, kondisinya memburuk hingga membuat Chen kesulitan beraktivitas normal. Ia mengaku tidak berani bepergian jauh pada siang hari dan sering terbangun pada malam hari karena gangguan saat buang air kecil.

Sebagai petani, Chen sempat memilih mengobati dirinya sendiri dengan membeli obat-obatan karena tidak ingin pekerjaannya terganggu. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Saat menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Xuwen yang merupakan rumah sakit afiliasi Universitas Kedokteran Guangdong, dokter menemukan adanya batu kandung kemih berukuran sekitar 10 x 13 sentimeter.

Hasil Pemeriksaan

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/19/481/2347249/viral-wanita-ini-miliki-batu-kandung-kemih-beratnya-nyaris-setengah-kilogram-jLjhO7jx9X.jpg
Viral! Wanita Ini Miliki Batu Kandung Kemih Beratnya Nyaris Setengah Kilogram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/26/612/2237010/tahan-pipis-usai-minum-10-gelas-bir-kandung-kemih-pria-ini-bocor-ksnO1iAkBs.jpg
Tahan Pipis Usai Minum 10 Gelas Bir, Kandung Kemih Pria Ini Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/12/481/1885637/ini-lho-cara-menangani-stress-urinary-incontinence-PMN7VY08g7.jpg
Ini Lho Cara Menangani Stress Urinary Incontinence
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/16/481/1873820/kondisi-aneh-membuat-mantan-model-ini-tidak-bisa-pipis-selama-2-tahun-lBMsSBpGPu.jpg
Kondisi Aneh Membuat Mantan Model Ini Tidak Bisa Pipis Selama 2 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/12/481/1689073/gejala-kandung-kemih-bocor-akibat-inkontinensia-mCQqm1rBab.jpg
Gejala Kandung Kemih Bocor Akibat Inkontinensia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/18/481/1467168/hal-aneh-yang-mungkin-anda-temui-di-air-seni-QpIBY3mZbk.jpg
Hal Aneh yang Mungkin Anda Temui di Air Seni
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement