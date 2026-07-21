Sensasi Terbakar saat Buang Air Kecil Jadi Tanda Penyakit? Simak Jawaban Dokter

JAKARTA – Sensasi terbakar saat buang air kecil sering kali membuat seseorang khawatir karena dianggap sebagai tanda infeksi saluran kemih atau penyakit menular seksual. Namun, menurut dokter, kondisi tersebut tidak selalu menandakan adanya penyakit. Pada situasi tertentu, rasa terbakar setelah buang air kecil justru dapat menjadi respons yang normal, terutama jika terjadi setelah ejakulasi.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Adam Prabata, dalam unggahan di akun Threads miliknya menjelaskan bahwa sensasi terbakar saat buang air kecil dapat disebabkan oleh dua kondisi, yakni respons normal setelah ejakulasi atau menjadi tanda adanya gangguan kesehatan, seperti infeksi saluran kemih. Penjelasan tersebut mengacu pada penelitian berjudul Do I Have Urethritis or Something Else? yang diterbitkan Columbia University Health Service pada 2022.

Menurut dr. Adam, kondisi tersebut masih tergolong normal apabila muncul sesaat setelah ejakulasi. Hal ini terjadi karena urine melewati saluran uretra yang masih menyempit dan lebih sensitif sehingga menimbulkan gesekan serta iritasi ringan.

“Bila langsung buang air kecil setelah ejakulasi, urine melewati saluran yang masih sempit dan relatif sensitif sehingga timbul gesekan dan tekanan yang memunculkan sensasi terbakar. Selain itu, semen bersifat lebih basa (alkali), sedangkan urine lebih asam sehingga dapat menimbulkan iritasi kimiawi,” kata dr. Adam.

Dia menambahkan, pembengkakan sementara pada prostat setelah ejakulasi juga dapat membuat saluran uretra menjadi lebih sempit dan sensitif.